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Жена Романа Костомарова прокомментировала слухи о романе с Яглычем

Хотя Оксана Домнина и Роман Костомаров в браке уже семь лет и вместе воспитывают сына, несколько лет назад появились слухи о том, что у девушки якобы был роман с Владимиром Яглычем.

Стоит отметить, что и сам Яглыч не свободен и состоит в отношениях с Антониной Паперной.

Оксана же прокомментировала этот малоприятный инцидент в интервью «Экспресс-газете».

«К журналистам всегда относилась тело — до той поры, пока какой-то недобросовестный писака неожиданно для всех нас не расписал в прессе, будто у нас с Володей Яглычем чуть ли не служебный роман».

Слайд, который
я выбрал вместо рекламы.
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Слайд, который
я выбрал вместо рекламы.
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Оксана Домнина

Фото: @domninaoksanaice

«Этот бред длился довольно долго. Чтобы покончить с разговорами, нам с Ромой пришлось обвенчаться и официально зарегистрировать брак. Но все эти сплетни, слухи, домыслы так и остались бродить в интернете, будоража общественное мнение. Но мы с Ромой давным-давно вместе, растим детишек. У Яглыча тоже своя чудесная семья», — говорит она.

В 2016 году Оксана стала мамой, у нее родился прекрасный сын от Романа Костомарова.

Фото: Instagram Оксаны Домниной

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