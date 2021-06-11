Жена Романа Костомарова прокомментировала слухи о романе с Яглычем

Стоит отметить, что и сам Яглыч не свободен и состоит в отношениях с Антониной Паперной.

Оксана же прокомментировала этот малоприятный инцидент в интервью «Экспресс-газете».

«К журналистам всегда относилась тело — до той поры, пока какой-то недобросовестный писака неожиданно для всех нас не расписал в прессе, будто у нас с Володей Яглычем чуть ли не служебный роман».