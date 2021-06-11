Жена Романа Костомарова прокомментировала слухи о романе с Яглычем
Стоит отметить, что и сам Яглыч не свободен и состоит в отношениях с Антониной Паперной.
Оксана же прокомментировала этот малоприятный инцидент в интервью «Экспресс-газете».
«К журналистам всегда относилась тело — до той поры, пока какой-то недобросовестный писака неожиданно для всех нас не расписал в прессе, будто у нас с Володей Яглычем чуть ли не служебный роман».
я выбрал вместо рекламы.
я выбрал вместо рекламы.
Фото: @domninaoksanaice
«Этот бред длился довольно долго. Чтобы покончить с разговорами, нам с Ромой пришлось обвенчаться и официально зарегистрировать брак. Но все эти сплетни, слухи, домыслы так и остались бродить в интернете, будоража общественное мнение. Но мы с Ромой давным-давно вместе, растим детишек. У Яглыча тоже своя чудесная семья», — говорит она.
В 2016 году Оксана стала мамой, у нее родился прекрасный сын от Романа Костомарова.
Фото: Instagram Оксаны Домниной
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