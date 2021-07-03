Жена Петра Мамонова – о тяжелом состоянии музыканта: «Дыхание поддерживается искусственно»
70-летний российский рок-музыкант Петр Мамонов больше недели назад был госпитализирован с коронавирусной инфекцией и на данный момент находится в крайне тяжелом состоянии. Солиста группы «Звуки Му» подключили к аппарату искусственной вентиляции легких два дня назад.
Жена артиста Ольга Мамонова рассказала «Комсомольской правде» о состоянии супруга: «Да, подключили к ИВЛ, уже второй день на нем. Дыхание поддерживается искусственно».
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Фото: Global Look Press
Правое легкое Петра поражено на 60%, а левое на 70%.
Супруга музыканта добавила, что врачи Коммунарки, где в реанимации находится артист, не дают никаких прогнозов на улучшение его состояния.
Ольга также рассказала, что информация о якобы проходивших выступлениях Мамонова в июне не достоверна: «Это ерунда! Мы уже давно не выступаем».
В возрасте 25 лет Петр Мамонов пережил клиническую смерть. Артист находился в коме 40 дней после тяжелого ранения ножом в драке.
Фото: Global Look Press
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