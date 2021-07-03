Жена Петра Мамонова – о тяжелом состоянии музыканта: «Дыхание поддерживается искусственно»

70-летний российский рок-музыкант Петр Мамонов больше недели назад был госпитализирован с коронавирусной инфекцией и на данный момент находится в крайне тяжелом состоянии. Солиста группы «Звуки Му» подключили к аппарату искусственной вентиляции легких два дня назад.

Жена артиста Ольга Мамонова рассказала «Комсомольской правде» о состоянии супруга: «Да, подключили к ИВЛ, уже второй день на нем. Дыхание поддерживается искусственно».