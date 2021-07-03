passion.ru

Жена Петра Мамонова – о тяжелом состоянии музыканта: «Дыхание поддерживается искусственно»

Известный музыкант продолжает находиться в реанимации.
Петр Мамонов

70-летний российский рок-музыкант Петр Мамонов больше недели назад был госпитализирован с коронавирусной инфекцией и на данный момент находится в крайне тяжелом состоянии. Солиста группы «Звуки Му» подключили к аппарату искусственной вентиляции легких два дня назад.

Жена артиста Ольга Мамонова рассказала «Комсомольской правде» о состоянии супруга: «Да, подключили к ИВЛ, уже второй день на нем. Дыхание поддерживается искусственно».

Слайд, который
я выбрал вместо рекламы.
😑
Слайд, который
я выбрал вместо рекламы.
😑
1 / 10

Петр и Ольга Мамоновы

Фото: Global Look Press

Правое легкое Петра поражено на 60%, а левое на 70%.

Звуки Му (Петр Мамонов) "Серый голубь". Телемост Москва - Ленинград "Рок и вокруг него" (1987)

Супруга музыканта добавила, что врачи Коммунарки, где в реанимации находится артист, не дают никаких прогнозов на улучшение его состояния.

Ольга также рассказала, что информация о якобы проходивших выступлениях Мамонова в июне не достоверна: «Это ерунда! Мы уже давно не выступаем».

В возрасте 25 лет Петр Мамонов пережил клиническую смерть. Артист находился в коме 40 дней после тяжелого ранения ножом в драке.

Фото: Global Look Press

Подписывайтесь на страницы Passion.ru в ВКонтакте, Одноклассниках, Facebook и Instagram

Популярное