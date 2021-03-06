Жена перенесшего инсульт Алексея Янина: «Сыну ставили онкологическое заболевание»
Фото: Instagram
В 2015 году 32-летний актер Алексей Янин перенес инсульт, после которого впал в кому. Благодаря тому, что родственники нашли огромные деньги на лечение, актер пошел на поправку. Супруга кинозвезды, певица Дарья Клюшникова, редко дает комментарии о его состоянии здоровья, однако она уверяет фанатов, что муж медленно, но верно возвращается к полноценной жизни. Певица рассказывала, что Алексей вновь начал говорить, и речь становится все четче и понятнее. Кроме того, он способен самостоятельно есть и пить, но по-прежнему нуждается в круглосуточном уходе.
Дарья Янина очень долго отказывалась от общения с журналистами. Ее пытались выставить злодейкой. После горя, произошедшего с Алексеем, она слишком быстро начала делать карьеру. При этом родители актера уверяют, что у невестки не было выбора: «Даша была совсем молодой девушкой и вдруг осталась одна с ребенком. Она работает, себя не жалеет, чтобы поднять сына. При этом еще нам помогает деньгами. Внук у нас очень развитый мальчик: ходит в несколько секций, у него много увлечений. Это все заслуга Даши, которая с ним каждую минуту. Мы ее ни в коем случае ни за что не осуждаем».
В эфире телепрограммы «Близкие люди» Дарья рассказала: «Спустя какое-то время после ситуации с Лешей у нас заболел сын. Заболел очень серьезно. Врачи ставили либо онкологическое заболевание, либо что-то генетическое. И это самое страшное, что может услышать мать. Я выла от отчаяния, как волк и не понимала, что мне делать дальше. Тогда мама Леши сказала, что заберет его в свой дом. Я согласилась, поскольку понимала, что нужно лечить сына, и я не справлюсь с этим всем одна». Сейчас с сыном звезд все в порядке. Мама актера подчеркнула: «Для Леши каждый приезд сына и Даши — это праздник. Он их ждет, прекрасно их помнит. Даша старается приезжать по мере возможности, никогда про нас не забывает».
Напомним, Алексей Янин и Дарья Клюшникова поженились в 2012 году, у пары подрастает сын Андрей.
Фото: Instagram
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