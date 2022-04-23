Жена футболиста Павла Мамаева рассказала о тяжелом протекании беременности

Впрочем, девушка отмечает, что чувствует себя хорошо.

«Ничего не беспокоит, хотя я называю себя китом, которого выбросило на берег. Ленивая и тяжелая», — призналась Санько.

Вместе с тем Надежду сильно расстраивают всевозможные сплетни и клевета, направленные в ее сторону. Она отдельно отметила, что негатив особенно неприятен в такой период. К слову пол ребенка, Надежде уже известен. Однако она предпочла не раскрывать его, пишет издание «СтарХит».

Фото и видео: соцсети, Global Look Press