Жена футболиста Павла Мамаева рассказала о тяжелом протекании беременности
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Фото: Дмитрий Голубович/Global Look Press
Свою беременность 36-летняя Надежда Санько скрывала долгое время. Девушка уже на приличном сроке.
Это не первая ее беременность. Надежда растит сына Абдуллаха от прошлых отношений. Отвечая на вопросы поклонников девушка рассказала, что вторая беременность дается ей тяжелее.
«Эта беременность очень непростая, — рассказывает жена футболиста. — Во-первых, у меня был такой страшный токсикоз первые три месяца, я просто погибала! Меня тошнило даже от мысли о еде, от воды, от всего на свете! Когда это закончилось я была самой счастливой. Во-вторых, я крупнее в этот раз. У меня уже сейчас такой живот, про ноги вообще молчу.»
Впрочем, девушка отмечает, что чувствует себя хорошо.
«Ничего не беспокоит, хотя я называю себя китом, которого выбросило на берег. Ленивая и тяжелая», — призналась Санько.
Вместе с тем Надежду сильно расстраивают всевозможные сплетни и клевета, направленные в ее сторону. Она отдельно отметила, что негатив особенно неприятен в такой период. К слову пол ребенка, Надежде уже известен. Однако она предпочла не раскрывать его, пишет издание «СтарХит».
Фото и видео: соцсети, Global Look Press