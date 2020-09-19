Жена отца Виктории Бони скрыла от нее смерть родного папы

Подписчики в комментариях стараются утешить Викторию: «Прекрасно понимаю, Виктория! Когда мой отец ушёл из жизни, никто из родственников не сообщил, сами узнали случайным образом», «Говорят, время лечит, но это не так. Просто со временем вы научитесь с этим жить», «Плачу, Викуля. Несправедливо. Но я уверена, что он смотрит с небес радуется и гордится Вами».

Виктория Боня — известная российская телеведущая и блогер. Она родилась в Красноармейске Читинской области. У девушки есть родная сестра. Сама Виктория также является матерью. Она воспитывает дочку Анджелину, которая родилась у Бони в отношениях с сыном ирландского миллионера Александром Смерфитом. В 2017 году пара рассталась.