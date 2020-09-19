Жена отца Виктории Бони скрыла от нее смерть родного папы
Фото: Instagram/ @victoriabonya
Отец Виктории Бони решил создать семью с другой женщиной, тем не менее, по словам телезвезды, папа всегда был рад встрече со своими детьми. Не нравились визиты дочерей только его новой жене. В этом Виктория сама призналась на своей странице в Инстаграм. Там же она опубликовала шокирующую новость: оказывается, ее отец скончался еще в марте, но супруга мужчины даже не подумала сообщить трагическое известие его детям.
«Я никогда не пойму такого поступка, что его жена скрыла тот факт, что наш отец ушёл из жизни ещё в марте этого года, и лишила нас возможности попрощаться с ним в последний раз! Какими бы не были наши отношения, мы безумно любим нашего отца! Я так же знаю, что он тоже очень нас любил! Мы давно приняли его решение жить отдельно и приняли его жену, а она нас видимо так и не приняла!» — сообщила Боня. Также она добавила: «Я считаю, что ни один человек не имеет права принимать решение о том, чтобы лишить родных людей возможность проводить своего родственника в последний пусть. Это очень больно!»
Подписчики в комментариях стараются утешить Викторию: «Прекрасно понимаю, Виктория! Когда мой отец ушёл из жизни, никто из родственников не сообщил, сами узнали случайным образом», «Говорят, время лечит, но это не так. Просто со временем вы научитесь с этим жить», «Плачу, Викуля. Несправедливо. Но я уверена, что он смотрит с небес радуется и гордится Вами».
Виктория Боня — известная российская телеведущая и блогер. Она родилась в Красноармейске Читинской области. У девушки есть родная сестра. Сама Виктория также является матерью. Она воспитывает дочку Анджелину, которая родилась у Бони в отношениях с сыном ирландского миллионера Александром Смерфитом. В 2017 году пара рассталась.
Фото и видео: Instagram
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