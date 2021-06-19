Жена Николая Трубача прокомментировала информацию о многомиллионных долгах и выселении из квартиры
Недавно в прессе появилась информация о финансовых проблемах исполнителя хита «Голубая луна» певца Николая Трубача и его жены Елены. Супругов даже выселили из трехкомнатной квартиры в центре Москвы. А все из-за долгов, которые числятся за Еленой.
Виршубская рассказала «КП-Петербург», как попала в такую ситуацию. «Вообще, у большого количества населения есть долги. Но почему надо мучить только одного человека? Это не убийство. Мошенничество я не совершала. Деньги я продолжаю возвращать. Делаю это по мере возможности», – сообщила супруга музыканта.
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Фото: Global Look Press
Как оказалось, Николай и вовсе не знал о долгах супруги.
«Не только у меня сейчас финансовые трудности, все из-за пандемии. Заработки снизились. Но я прилагаю все усилия, чтобы расплатиться со всеми. Мой супруг об этом всем не знал. Он в шоке», – добавила Елена.
Виршубская не ответила, сказались ли финансовые проблемы и огласка в прессе на отношения между супругами. Также женщина отметила, что разберётся со своими проблемами сама, а просить поклонников творчества мужа о помощи точно не планирует.
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