Жена Николая Трубача прокомментировала информацию о многомиллионных долгах и выселении из квартиры

Недавно в прессе появилась информация о финансовых проблемах исполнителя хита «Голубая луна» певца Николая Трубача и его жены Елены. Супругов даже выселили из трехкомнатной квартиры в центре Москвы. А все из-за долгов, которые числятся за Еленой.

Виршубская рассказала «КП-Петербург», как попала в такую ситуацию. «Вообще, у большого количества населения есть долги. Но почему надо мучить только одного человека? Это не убийство. Мошенничество я не совершала. Деньги я продолжаю возвращать. Делаю это по мере возможности», – сообщила супруга музыканта.