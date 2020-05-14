Жена Никиты Михалкова показала трогательные фотографии из семейного альбома в день рождения дочери
В четверг, 14 мая, знаменитого кинорежиссера Никиты Михалкова отмечает день рождения старшей дочери. В честь 46-летия Анны Михалковой ее мама опубликовала трогательный пост в Instagram, показав миру снимки из семейного альбома.
«Анюта, С Днем Рождения!!! Мы тебя любим, обожаем и гордимся», — написала она.
(снимки можно листать, используя стрелочки справа и слева)
Помимо Анны, у Никита Михалкова четверо детей. В 1966 году в браке с актрисой Анастасией Вертинской у него родился сын Степан. Во втором браке — с Татьяной — у кинорежиссера родились Анна (1974 года рождения), Артем (1975 года рождения), Надежда (1986 года рождения). Все они, в свою очередь, подарили папе десятерых внуков и одну правнучку.
Фото и видео: Instagram
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