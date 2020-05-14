Жена Никиты Михалкова показала трогательные фотографии из семейного альбома в день рождения дочери

В четверг, 14 мая, знаменитого кинорежиссера Никиты Михалкова отмечает день рождения старшей дочери. В честь 46-летия Анны Михалковой ее мама опубликовала трогательный пост в Instagram, показав миру снимки из семейного альбома.

«Анюта, С Днем Рождения!!! Мы тебя любим, обожаем и гордимся», — написала она.