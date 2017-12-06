38-летняя Людмила Реброва откровенно рассказала о романе своего супруга с известной певицей МакSим. Звезда уже прокомментировала обвинения женщины.

В понедельник, 11 декабря, в российских СМИ появилась информация о новых отношениях 34-летней певицы МакSим, которая обычно скрывает свою личную жизнь от прессы и поклонников. Но рассекретила роман молодой мамы вовсе не она сама, а москвичка по имени Людмила Реброва. Женщина заявила в интервью журналу StarHit: «Хочу рассказать, как МакSим понадобился мой муж. 17 лет брака закончены, ребенок остался без отца».

Людмила сообщила, что несколько месяцев назад (судя по найденной ею sms-переписке) ее супруг-бизнесмен Борис Воробьев познакомился с исполнительницей в VIP-зале аэропорта, после чего они начали тайно встречаться. Узнав об измене мужа, Людмила подала на развод.

По словам женщины в том же интервью, МакSим внезапно начала ей угрожать. «Данная особа подсылает людей — хочет выяснить, что мне известно. Обещает подать в суд за клевету, обобрать до нитки, записывает наши телефонные разговоры, оскорбляет. Складывается впечатление, что это я разбила семью, а не мой супруг закрутил с ней роман», — посетовала Реброва.

Певица поспешила оправдаться, как только узнала о громком заявлении обиженной москвички. «Мое сердце сейчас абсолютно свободно, — призналась певица в комментарии тому же изданию. — И я не могу отвечать за всех ревнивых жен, чьи мужья просто слушают мои песни». Напомним, в октябре этого года МакSим дала понять, что рассталась с предыдущим бойфрендом, чье имя, как всегда, предпочла сохранить в тайне.

Фото: instagram