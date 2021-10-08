Жена миллиардера Кирилла Шамалова заявила о пропаже суррогатной матери, которая носит их ребенка

Жанна Шамалова, светская леди и супруга долларового миллиардера из списка Forbes Кирилла Шамалова, известного тем, что в свое время он был самым молодым миллиардером России, заявила о пропаже суррогатной матери. Адвокат женщины обратился за помощью к главе Следственного комитета РФ Александру Бастрыкину. Об этом сообщает «МК».

«В данном случае речь идет о жизни и здоровье суррогатной матери и ребенка Шамаловых. Мы безуспешно пытаемся связаться с Кириллом Николаевичем. Представители компании, которая взялась за организацию всего процесса, отстраняются от исполнения своих обязательств и вообще от какого-либо содействия. Мы просим Александра Ивановича взять под контроль данную ситуацию, так как под его началом работают самые опытные и квалифицированные следователи, а также провести проверку в отношении организации, оказывающей услуги, не отвечающие требованиям безопасности жизни и здоровья потребителей», — цитирует издание сообщение юриста.