Жена Льва Лещенко объяснила, почему у них не было детей

Лев Лещенко и его супруга Ирина появились на шоу «Судьба человека» на Первом канале.

Супруга артиста дала ответ на вопрос, который давно беспокоил поклонников артиста – почему у них не было детей.

«Был момент разочарования и отчаяния. Это была обида какая-то. Непонимание. Муж взглядом меня в те годы поддерживал. Я никогда не думала об усыновлении. Не было таких мыслей. Мне мама рассказывала одну грустную историю, когда работала на Уралмаше. Там семья взяла девочку из детского дома. Ей тяжело давались знания. Родители за нее сильно переживали. В итоге у отца семейства случился инфаркт. У меня отложилось это все в голове. В советское время мы были под колпаком. Многие вещи остались не проясненными даже в нашей семье. Это было не принято обсуждать. Мы не были готовы к этому», – признается она.

Сам Лещенко отметил, что они жили в то время, когда возможностей было гораздо меньше. Однако есть нечто более важное.

«Это жизнь. Я считаю, что выше любви не может ничего быть. Мы сохранили наши чувства, а это самое главное», отметил артист.