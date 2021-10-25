Жена Льва Лещенко ходит с ним по стриптиз-клубам — зачем она это делает
я выбрал вместо рекламы.
я выбрал вместо рекламы.
Фото: Anatoly Lomokhov/Global Look Press
Лев Лещенко и его жена пришли на шоу «Ты не поверишь!» на «НТВ», на котором Ирина Лещенко рассказала, почему очень важно быть строгой в отношениях. Она прокомментировала старое заявление Лещенко, который посетовал, что жена не отпускает его в стриптиз-клубы, где он порой вынужден выступать, и заявила, что все обстоит не совсем так.
«Я отпускаю, даже я сопровождаю. Просто жена должна быть мегерой, ну или около того. Просто только так мальчик может сказать, что в его интимной жизни все окей — когда его жена не пускает в стриптиз-клубы. А когда отпускает — то нет интриги», — заявила Ирина Лещенко.
А вот отвечая на вопрос о том, в чем секрет их семейного счастья, Ирина отшутилась и отметила, что пока не уверена, счастлива она или нет.
«Я не уверена еще, что я счастлива, поэтому секрета нет. Я подумаю еще пару лет и потом, может быть, поделюсь», — отмечает она.
Стоит отметить, что их пару считают одной из самых крепких в шоу-бизнесе, они вместе уже более 40 лет.
Фото: Global Look press