Жена Льва Лещенко ходит с ним по стриптиз-клубам — зачем она это делает

Лев Лещенко и его жена пришли на шоу «Ты не поверишь!» на «НТВ», на котором Ирина Лещенко рассказала, почему очень важно быть строгой в отношениях. Она прокомментировала старое заявление Лещенко, который посетовал, что жена не отпускает его в стриптиз-клубы, где он порой вынужден выступать, и заявила, что все обстоит не совсем так.

«Я отпускаю, даже я сопровождаю. Просто жена должна быть мегерой, ну или около того. Просто только так мальчик может сказать, что в его интимной жизни все окей — когда его жена не пускает в стриптиз-клубы. А когда отпускает — то нет интриги», — заявила Ирина Лещенко.