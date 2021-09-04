Жена Харатьяна показала возмужавшего сына — копию отца
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Фото: East News Russia
В сети появились редкие фото повзрослевшего сына звезды «Гардемаринов» Дмитрия Харатьяна. Иван Харатьян появился на свет во втором браке артиста с актрисой Мариной Майко.
Она же и поделилась редким совместным фото, а также подборкой снимов с 23-летним наследником. Сейчас они вместе отдыхают в Крыму.
Подписчиков Марины Майко удивило, насколько повзрослевший Иван похож на своего звездного отца. Видимо, это побудило актрису поделится новыми снимками сына. Подборку Майко красноречиво обозначила хэштегом «#гены».
«Ванечку не узнать, как на Диму похож становится!», «На папу похож», Копия Дмитрия», «Очень похож на Дмитрия, уверена, будет еще кручей», — прокомментировали подписчики Марины Майко.
Иван Харатьян окончил режиссерский факультет Всероссийского государственного института кинематографии имени Герасимова. В 8-летнем возрасте он снялся в фильме «Андерсен. Жизнь без любви», где сыграл писателя в детстве. Он увлекается музыкой, играет на фортепиано. Несколько раз выступал на концертах вместе с отцом Дмитрием Харатьяном.
Фото и видео: @marinamayko/Instagram; East News Russia; Starface