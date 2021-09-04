Жена Харатьяна показала возмужавшего сына — копию отца

«Ванечку не узнать, как на Диму похож становится!», «На папу похож», Копия Дмитрия», «Очень похож на Дмитрия, уверена, будет еще кручей», — прокомментировали подписчики Марины Майко.

Иван Харатьян окончил режиссерский факультет Всероссийского государственного института кинематографии имени Герасимова. В 8-летнем возрасте он снялся в фильме «Андерсен. Жизнь без любви», где сыграл писателя в детстве. Он увлекается музыкой, играет на фортепиано. Несколько раз выступал на концертах вместе с отцом Дмитрием Харатьяном.