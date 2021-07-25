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Жена Игоря Николаева Юлия Проскурякова кардинально сменила имидж

38-летняя певица решилась на дерзкую стрижку.
Юлия Проскурякова

Юлия Проскурякова и Игорь Николаев вместе уже более 11 лет. Пара воспитывает шестилетнюю дочь Веронику и души не чает друг в друге.

Супруга 61-летнего народного артиста нечасто экспериментирует со своей внешностью и меняет прически. Юлия предпочитает носить струящиеся естественные локоны русого оттенка, которые лишь изредка подвивает плойкой.

Но сегодня певица удивила своих подписчиков сменой имиджа.

Слайд, который
я выбрал вместо рекламы.
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Слайд, который
я выбрал вместо рекламы.
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Юлия Проскурякова с новой стрижкой

Фото: @uliaveronika/Instagram

Проскурякова опубликовала в своем Instagram фото с очень коротким каре, спросив у пользователей, подходит ли ей новый образ.

Юлия Проскурякова танцует под модный хит

Новая стрижка отлично подходит супруге композитора и идеальна для жаркого московского лета.

Напомним, что Игорь Николаев и Юлия Проскурякова познакомились в 2006 году, когда певец находился в стадии развода с Наташей Королевой. Юлия была фанаткой музыканта и решила познакомиться с ним сама после его выступления в Екатеринбурге. Между ними завязалась дружба, которая переросла в любовные отношения, несмотря на 23-летнюю разницу в возрасте.

Фото и видео: Instagram, Global Look Press

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