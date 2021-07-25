Жена Игоря Николаева Юлия Проскурякова кардинально сменила имидж

Юлия Проскурякова и Игорь Николаев вместе уже более 11 лет. Пара воспитывает шестилетнюю дочь Веронику и души не чает друг в друге.

Супруга 61-летнего народного артиста нечасто экспериментирует со своей внешностью и меняет прически. Юлия предпочитает носить струящиеся естественные локоны русого оттенка, которые лишь изредка подвивает плойкой.

Но сегодня певица удивила своих подписчиков сменой имиджа.