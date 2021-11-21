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Жена Игоря Николаева высказалась после поцелуя мужа с Наташей Королевой

На юбилейном концерте композитора Наташа Королева неожиданно для всех вышла к Игорю Николаеву, спела под его аккомпанемент фрагмент песни «Желтые тюльпаны», а после обняла и поцеловала бывшего мужа в щеку. В зале в этот момент находилась и нынешняя жена музыканта Юлия Проскурякова, которая высказалась о концерте звезды только несколько дней спустя.
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Слайд, который
я выбрал вместо рекламы.
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Супруги Игорь Николаев и Юлия Проскурякова

Фото: Global Look Press

Супруга Игоря Николаева Юлия Проскурякова высказалась в соцсетях по поводу концерта мужа, во время которого тот поцеловался с Наташей Королевой. Певица сидела в зале, а потом поднялась к композитору на сцену с букетом желтых тюльпанов и в порядке импровизации спела под апплодисменты зала часть хита «Желтые тюльпаны». А после и вовсе стала флиртовать с бывшим мужем, прося о поцелуе. Кончилось тем, что Наташа Королева таки поцеловала Игоря Николаева в щеку.

Несмотря на вызванный этим ажиотаж Юлия Проскурякова проигнорировала инцидент, впсоминая о концерте в соцсетях. Жена Игоря Николаева акцентировала внимание на премьере песни, которую тот посвятил ей и дочери, а также поблагодарила зрителей. «Спасибо всем зрителям и слушателям за то, что в такие трудные времена вы были вместе с нами, дарили нам свою любовь и тепло, открывали сердца и пели в унисон с Игорем!!! Это было невероятно трогательно!!!... Спасибо моему гениальному супругу за премьеру песни «Любовь моей жизни», которая посвящена мне и нашей дочке Веронике, не смогла сдержать слёз радости!», — написала Юлия Проскурякова.

Напомним, Игорь Николаев и Наташа Королева были женаты 9 лет и развелись в 2001 году. Спустя 9 лет композитор женился на Юлии Проскуряковой, в 2015-м у них родилась дочь Вероника. Пара вместе уже 12-й год.

Фото и видео: Vadim Tarakanov, Anatoly Lomokhov/Global Look Press; @uliaveronika/Instagram

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