Жена Игоря Николаева высказалась после поцелуя мужа с Наташей Королевой

Несмотря на вызванный этим ажиотаж Юлия Проскурякова проигнорировала инцидент, впсоминая о концерте в соцсетях. Жена Игоря Николаева акцентировала внимание на премьере песни, которую тот посвятил ей и дочери, а также поблагодарила зрителей. «Спасибо всем зрителям и слушателям за то, что в такие трудные времена вы были вместе с нами, дарили нам свою любовь и тепло, открывали сердца и пели в унисон с Игорем!!! Это было невероятно трогательно!!!... Спасибо моему гениальному супругу за премьеру песни «Любовь моей жизни», которая посвящена мне и нашей дочке Веронике, не смогла сдержать слёз радости!», — написала Юлия Проскурякова.

Напомним, Игорь Николаев и Наташа Королева были женаты 9 лет и развелись в 2001 году. Спустя 9 лет композитор женился на Юлии Проскуряковой, в 2015-м у них родилась дочь Вероника. Пара вместе уже 12-й год.