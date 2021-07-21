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Жена футбольного судьи Безбородова объяснила, почему подняла руку на сына Пьехи

По ее словам, она испугалась, что Петя мог навредить ее годовалому сыну.
Жена футбольного судьи Безбородова объяснила, почему подняла руку на сына Пьехи

Накануне произошел неприятный инцидент, который шокировал пользователей Сети, — Стас Пьеха сообщил, что его семилетнего сына избила соседка, пока он отдыхал вместе со своей мамой в элитном поселке в Рощино под Петербургом.

Со слов бывшей жены Стаса, Натальи, женщина избила мальчика за испорченный детский бассейн на ее участке и за то, что он подружился с одним из ее детей и не пришелся ко двору.

Слайд, который
я выбрал вместо рекламы.
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Ирина Безбородова

Фото: @knyaginya

Соседкой оказалась супруга известного футбольного судьи Безбородова Ирина. Ей пришлось объяснить свои действия сотрудникам правоохранительных органов.

Ирина рассказала, что сын музыканта проткнул карандашом бассейн и выдернул шланги, пока она пыталась накачать его и наполнить заново.

Она обратилась к дяде мальчика, который предложил заклеить бассейн. Ирина предложила соседям вернуть деньги за испорченное имущество, но получила отказ. Об этом она рассказала «Пятому каналу».

Мальчика она повела в дом к родителям, взяв за руку, но по дороге он споткнулся и упал. Из-за этого конфликт перерос в драку, в ходе которой, по словам Ирины, дядя Пети поднял на нее руку. Защищаясь, она зацепила рукой бабушку Пети.

Сам Петя находится в больнице — как сообщила его мать, у него диагностировали сотрясение мозга и многочисленные ушибы.

Сториз Наталья Горчаковой

Сториз Наталья Горчаковой

Фото: @knyaginya

С инцидентом теперь будет разбираться прокуратура. Сам Пьеха уже нанял звездного адвоката Сергея Жорина, который будет решать конфликт.

Фото: Instagram Стаса Пьехи, Натальи Горчаковой

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