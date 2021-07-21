Жена футбольного судьи Безбородова объяснила, почему подняла руку на сына Пьехи
Накануне произошел неприятный инцидент, который шокировал пользователей Сети, — Стас Пьеха сообщил, что его семилетнего сына избила соседка, пока он отдыхал вместе со своей мамой в элитном поселке в Рощино под Петербургом.
Со слов бывшей жены Стаса, Натальи, женщина избила мальчика за испорченный детский бассейн на ее участке и за то, что он подружился с одним из ее детей и не пришелся ко двору.
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Фото: @knyaginya
Соседкой оказалась супруга известного футбольного судьи Безбородова Ирина. Ей пришлось объяснить свои действия сотрудникам правоохранительных органов.
Ирина рассказала, что сын музыканта проткнул карандашом бассейн и выдернул шланги, пока она пыталась накачать его и наполнить заново.
Она обратилась к дяде мальчика, который предложил заклеить бассейн. Ирина предложила соседям вернуть деньги за испорченное имущество, но получила отказ. Об этом она рассказала «Пятому каналу».
Мальчика она повела в дом к родителям, взяв за руку, но по дороге он споткнулся и упал. Из-за этого конфликт перерос в драку, в ходе которой, по словам Ирины, дядя Пети поднял на нее руку. Защищаясь, она зацепила рукой бабушку Пети.
Сам Петя находится в больнице — как сообщила его мать, у него диагностировали сотрясение мозга и многочисленные ушибы.
Фото: @knyaginya
С инцидентом теперь будет разбираться прокуратура. Сам Пьеха уже нанял звездного адвоката Сергея Жорина, который будет решать конфликт.
Фото: Instagram Стаса Пьехи, Натальи Горчаковой
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