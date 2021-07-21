Жена футбольного судьи Безбородова объяснила, почему подняла руку на сына Пьехи

Накануне произошел неприятный инцидент, который шокировал пользователей Сети, — Стас Пьеха сообщил, что его семилетнего сына избила соседка, пока он отдыхал вместе со своей мамой в элитном поселке в Рощино под Петербургом.

Со слов бывшей жены Стаса, Натальи, женщина избила мальчика за испорченный детский бассейн на ее участке и за то, что он подружился с одним из ее детей и не пришелся ко двору.