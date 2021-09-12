passion.ru

Жена Евгения Петросяна опасается, что останется одна: «Муж — это самостоятельный человек»

32-летняя Татьяна Брухунова и 72-летний Евгений Петросян женаты около двух лет и воспитывают маленького сына. Юморист считается одной из самых высокооплачиваемых фигур в российском шоу-бизнесе, поэтому, казалось бы, его молодая супруга может ни в чем себе не отказывать. Но у Татьяны другое мнение на этот счет.
Слайд, который
я выбрал вместо рекламы.
😑
Слайд, который
я выбрал вместо рекламы.
😑
1 / 10

Евгений Петросян и Татьяна Брухунова

Фото: @petrosyanevgeny/Instagram

На своей странице в Instagram Брухунова поделилась своими мыслями относительно зависимости от денег мужа. Директор театра Петросяна и супруга комика уверена, что в современном мире надеяться только на мужчину не стоит. Необходимо быть самостоятельной личностью и, в случае чего, уметь себя обеспечить.

История любви Петросяна и Брухуновой

Одна из подписчиц Татьяны спросила, зачем ей работать, когда есть муж и его деньги. А молодая супруга может сидеть дома и воспитывать маленького сына.

«Я работаю, потому что люблю то дело, которым занимаюсь. Потому что имею высшее образование. И потом, муж — это самостоятельный человек, сегодня он вас содержит, а завтра нет. Что тогда будете делать?» — ответила Брухунова.

Напомним, что Татьяна Брухунова и Евгений Петросян познакомились, когда девушка занималась организацией сайта его бывшей супруги Елены Степаненко. После она стала ассистентом юмориста, а позднее супругой и директором театра. Сейчас Татьяна занимается не только своей карьерой, но и мужа.

Фото: Instagram