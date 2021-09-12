Жена Евгения Петросяна опасается, что останется одна: «Муж — это самостоятельный человек»

Одна из подписчиц Татьяны спросила, зачем ей работать, когда есть муж и его деньги. А молодая супруга может сидеть дома и воспитывать маленького сына.

«Я работаю, потому что люблю то дело, которым занимаюсь. Потому что имею высшее образование. И потом, муж — это самостоятельный человек, сегодня он вас содержит, а завтра нет. Что тогда будете делать?» — ответила Брухунова.

Напомним, что Татьяна Брухунова и Евгений Петросян познакомились, когда девушка занималась организацией сайта его бывшей супруги Елены Степаненко. После она стала ассистентом юмориста, а позднее супругой и директором театра. Сейчас Татьяна занимается не только своей карьерой, но и мужа.