Жена Эммануила Виторгана призналась, что никогда не выступала против его детей от прошлого брака

Недавно вдова Бориса Грачевского устроила праздник сыну Филиппу. Мальчику исполнилось два года. На торжество пришли многие друзья семьи, в том числе и бывшая жена Грачевского с дочкой Василисой.

Ирина Млодик, которая тоже была среди гостей на празднике, порадовалась тому, что женщины смогли сохранить дружеские отношения. «Два годика Филипку Грачевскому! Брат и сестра вместе! Никогда не понимала, когда новая жена настраивает мужа против его детей от предыдущего брака! Если тебе дорог мужчина, значит, все, что связано с ним, должно быть дорого и тебе… Молодец, Катюша! Уважаю!» — написала бизнесвумен.

Кстати, самой Ирине долго пришлось налаживать контакт с сыном Эммануила. Изначально Максим Виторган резко негативно отнесся к новому браку отца. С недавних пор отношения в семье начали налаживаться.