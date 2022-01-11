Жена экс-супруга Бородиной опровергла слухи о том, что он отказывает в помощи дочери Марусе

«За девять лет брака ни разу не спросила, сколько денег он дает Марусе, сколько стоит ее учеба, вещи или браслет от Tiffany. Считаю, что это не мое дело! Но почему вас это интересует?!» — возмутилась супруга Будагова в микроблоге, так же как и Ксения отвечая на вопросы фолловеров в сториз.

Она также отметила, что повышенный интерес к ее мужу обусловлен именно браком с Ксенией, а не его персоной. «Людям хочется услышать какой-нибудь едкий комментарий с моей стороны в ее адрес. Но у меня нет причины его давать. Мне человек ничего плохого не сделала, также и я ей. Она мама старшей сестры моего сына», — закрыла тему Залина Баширова.

У экс-супруга Бородиной Юрия и его новой жены Залины растет общий сын. Ксения Бородина же сейчас не афиширует свои отношения. Летом она развелась с бизнесменом Курбаном Омаровым. У них есть общая дочь Теона.