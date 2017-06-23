8 июля вся Россия будет отмечать День любви, семьи и верности. История праздника началась десять лет назад — его предложил фонд социально-культурных инициатив.

Возглавляет фонд супруга премьер-министра Дмитрия Медведева – Светлана. В этот день ежегодно вручаются медали «За любовь и верность» парам, прожившим в браке 25 лет и более. «Это очень трогательно — видеть, как люди волнуются, выходя на сцену, как благодарят в своих ответных речах за внимание к семьям и истинным ценностям», — рассказала Светлана Медведева в интервью kp.ru.