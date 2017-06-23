Жена Дмитрия Медведева рассказала о предстоящей 25-й годовщине свадьбы
8 июля вся Россия будет отмечать День любви, семьи и верности. История праздника началась десять лет назад — его предложил фонд социально-культурных инициатив.
Возглавляет фонд супруга премьер-министра Дмитрия Медведева – Светлана. В этот день ежегодно вручаются медали «За любовь и верность» парам, прожившим в браке 25 лет и более.
«Это очень трогательно — видеть, как люди волнуются, выходя на сцену, как благодарят в своих ответных речах за внимание к семьям и истинным ценностям», — рассказала Светлана Медведева в интервью kp.ru.
Похоже, такую же награду в следующем году получит чета Медведевых, ведь они будут праздновать серебряную свадьбу — 25 лет брака.
«Знаете, когда мы были совсем юные, при мыслях о серебряной свадьбе всегда представляли себе убеленных сединами пожилых людей. Вспоминалась такая замечательная старая песня "Серебряные свадьбы, негаснущий костер"... А вот уже и сами — в следующем году мы с Дмитрием Анатольевичем празднуем серебряную свадьбу», — сообщила жена премьер-министра, отметив, что очень важно беречь и ценить то время, которое люди посвящают друг другу.
Фото: eastnews.ru, globallookpress.com