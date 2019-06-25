Жена Дмитрия Харатьяна показала возмужавшего 21-летнего сына-красавца

Сын Харатьяна не любит позировать перед камерой, но все же раньше появлялся в социальных сетях матери. За последний год Иван заметно возмужал и стал еще больше похож на своего знаменитого отца.

Иван – студент режиссерского факультета театрального вуза. Он также принимает участие в съемках очередной серии «Гардемаринов». Именно эта лента Светланы Дружининой прославила на весь СССР молодого Дмитрия Харатьяна.