Жена Дмитрия Харатьяна показала возмужавшего 21-летнего сына-красавца

Жена Дмитрия Харатьяна – актриса Марина Майко – отпраздновала 49-й день рождения. По этому поводу собралась семья и друзья именинницы. Марина поделилась с подписчиками в Instagram праздничными фотографиями, на которых позирует и 21-летний сын Иван.
Фото: Instagram
Сын Харатьяна не любит позировать перед камерой, но все же раньше появлялся в социальных сетях матери. За последний год Иван заметно возмужал и стал еще больше похож на своего знаменитого отца.
Иван – студент режиссерского факультета театрального вуза. Он также принимает участие в съемках очередной серии «Гардемаринов». Именно эта лента Светланы Дружининой прославила на весь СССР молодого Дмитрия Харатьяна.
Раньше Дмитрий Харатьян рассказывал, что сын живет во флигеле их большого дома. А Марина хвалилась успехами Ивана: «Он так фонтанирует, такое разыгрывает!», - рассказывала восторженная мать. На вопрос, будет ли Иван снимать родителей в кино, когда закончит обучение, молодой человек ответил матери: «Никогда!».
Марина Майко и Дмитрий Харатьяна поженились в 1990 году. Марина стала второй женой артиста. В первый раз он отправился в загс с однокурсницей по театральному училищу имени Щепкина Мариной Буримовой. От первого брака у Харатьяна есть дочь.
Текст: Галина Нежнева
Фото и видео: Instagram
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