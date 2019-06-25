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Жена Дмитрия Харатьяна показала возмужавшего 21-летнего сына-красавца

Слайд, который
я выбрал вместо рекламы.
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Слайд, который
я выбрал вместо рекламы.
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Дмитрий Харатьян и Марина Майко

Фото: Instagram
Сын знаменитого «гардемарина» - точная копия отца.

Жена Дмитрия Харатьяна – актриса Марина Майко – отпраздновала 49-й день рождения. По этому поводу собралась семья и друзья именинницы. Марина поделилась с подписчиками в Instagram праздничными фотографиями, на которых позирует и 21-летний сын Иван.

Дмитрий Харатьян с женой и сыном

Фото: Instagram

Сын Харатьяна не любит позировать перед камерой, но все же раньше появлялся в социальных сетях матери. За последний год Иван заметно возмужал и стал еще больше похож на своего знаменитого отца.

Иван – студент режиссерского факультета театрального вуза. Он также принимает участие в съемках очередной серии «Гардемаринов». Именно эта лента Светланы Дружининой прославила на весь СССР молодого Дмитрия Харатьяна.

Иван Харатьян и Иван Охлобыстин

Раньше Дмитрий Харатьян рассказывал, что сын живет во флигеле их большого дома. А Марина хвалилась успехами Ивана: «Он так фонтанирует, такое разыгрывает!», - рассказывала восторженная мать. На вопрос, будет ли Иван снимать родителей в кино, когда закончит обучение, молодой человек ответил матери: «Никогда!».

Дмитрий Харатьян поет с сыном

Марина Майко и Дмитрий Харатьяна поженились в 1990 году. Марина стала второй женой артиста. В первый раз он отправился в загс с однокурсницей по театральному училищу имени Щепкина Мариной Буримовой. От первого брака у Харатьяна есть дочь.

Текст: Галина Нежнева

Фото и видео: Instagram

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