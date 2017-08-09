Накануне гостями шоу «Вечерний Ургант» стали телеведущий Дмитрий Дибров и его жена Полина Диброва, завоевавшая титул «Миссис Россия-2017».

В ходе разговора с Ургантом звездная чета рассказала о своем знакомстве, семейной жизни, детях и подготовке, а также участии в конкурсе.

Но несмотря на интересные беседы, все внимание зрителей было приковано к изменившимся формами жены Диброва, а именно к округлившемуся животу, который Полина прикрыла конкурсной лентой. Похоже, супруга 57-летнего ведущего ждет ребенка.