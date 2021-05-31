Жена Боярского рассказала, как пандемия отразилась на их семье

«Не советовалась ни с дочкой, ни с мужем. Это было сугубо мое решение. Я его сама переживала в течение месяца, прежде чем согласилась. Думала, смогу ли, хватит ли у меня сил, мужества, способности руководить. Но родные вообще меня считают руководителем в семье, это в принципе мое. У меня была своя фирма, передача на телевидении».

Актриса рассказала об отношениях в их семье — она призналась, что для нее брак имеет очень большое значение. Жена для своего мужа становится в первую очередь другом. В их семье все именно так — и даже пандемия коронавируса пошла им на пользу.

«Пандемия — это счастье для нашей семьи. Лиза наконец-то с мужем была дома. Начиная с марта 2019 года и до осени просидели на даче. Никогда так долго не были все вместе. Дистанционно с театром была на связи, но, конечно, нервничала. Все время вертелось в голове, что сделать, чтобы не потерять связь со зрителем. Как семейный человек, была очень довольна и, кроме удовольствия, ничего не испытала за эту пандемию».