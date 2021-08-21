Жена Бориса Щербакова прокомментировала госпитализацию супруга: коронавирус не подтвердился
«Борис Васильевич чувствует себя намного лучше. У него пневмония, «короны» нет. Но если бы у Бори был коронавирус, и у меня бы он тоже был, и у нашего сына… А у нас нет ничего, все тесты отрицательные«, — рассказала Татьяна «KP.RU».
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Фото: Anatoly Lomokhov/Global Look Press
Татьяна Бронзова отметила, что у ее супруга сейчас очень загруженный график работы, поэтому понять как именно заболел артист невозможно.
«Я думаю, Боря ее из Крыма привез, он недавно там был на съемках», — уверена Татьяна.
Щербаков задействован в новом сериале режиссера Валерии Гай Германики «Обоюдное согласие», помимо этого он посетил фестиваль в Ессентуках «Хрустальный источник» и работает на телевидении. На данный момент актер находится в стабильном состоянии, семья артиста надеется на его скорое выздоровление.
Фото и видео: Global Look Press
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