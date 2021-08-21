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Жена Бориса Щербакова прокомментировала госпитализацию супруга: коронавирус не подтвердился

Около недели назад 71-летний российский актер Борис Щербаков попал в больницу с подозрением на коронавирус. Артист почувствовал недомогание по возвращению из командировки в Крым. Супруга актера Татьяна Бронзова отметила, что врачи подтвердили диагноз — односторонняя пневмония, а тесты на ковид показали отрицательный результат.
Жена Бориса Щербакова прокомментировала госпитализацию супруга: коронавирус не подтвердился

«Борис Васильевич чувствует себя намного лучше. У него пневмония, «короны» нет. Но если бы у Бори был коронавирус, и у меня бы он тоже был, и у нашего сына… А у нас нет ничего, все тесты отрицательные«, — рассказала Татьяна «KP.RU».

Слайд, который
я выбрал вместо рекламы.
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Слайд, который
я выбрал вместо рекламы.
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Борис Щербаков

Фото: Anatoly Lomokhov/Global Look Press

Татьяна Бронзова отметила, что у ее супруга сейчас очень загруженный график работы, поэтому понять как именно заболел артист невозможно.

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«Я думаю, Боря ее из Крыма привез, он недавно там был на съемках», — уверена Татьяна.

Щербаков задействован в новом сериале режиссера Валерии Гай Германики «Обоюдное согласие», помимо этого он посетил фестиваль в Ессентуках «Хрустальный источник» и работает на телевидении. На данный момент актер находится в стабильном состоянии, семья артиста надеется на его скорое выздоровление.

Фото и видео: Global Look Press

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