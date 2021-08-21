Жена Бориса Щербакова прокомментировала госпитализацию супруга: коронавирус не подтвердился

«Я думаю, Боря ее из Крыма привез, он недавно там был на съемках», — уверена Татьяна.

Щербаков задействован в новом сериале режиссера Валерии Гай Германики «Обоюдное согласие», помимо этого он посетил фестиваль в Ессентуках «Хрустальный источник» и работает на телевидении. На данный момент актер находится в стабильном состоянии, семья артиста надеется на его скорое выздоровление.