Жена Басты показала их подросшую дочь, и подписчики решили, на кого она похожа больше
Фото: Global Look Press
Фото старшей дочери рэпера Басты появилось в Сети. Снимок 10-летней Марии, сделанный у бортика бассейна, выложила ее мама, супруга музыканта Елена Пинская. Она хотела снять и младшую дочь, но Василиса, по ее словам. фотографироваться категорически отказалась и спрятала лицо за мокрыми волосами. А вот Маша позировала с удовольствием.
Елена поинтересовалась у подписчиков, на кого из родителей больше похожа Мария. И большинство пользователей ответили, что на маму, тогда как Василису назвали папиной дочкой.
Музыкант Василий Вакуленко, выступающий под псевдонимом Баста, женился на Елене Пинской в 2009 году. В том же году у них родилась дочь Мария, а четырьмя годами позднее на свет появилась Василиса. Семья живет в Москве.
Фото и видео: Instagram/@elena_pinskayavakulenko
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