Жена Басты показала их подросшую дочь, и подписчики решили, на кого она похожа больше

Елена поинтересовалась у подписчиков, на кого из родителей больше похожа Мария. И большинство пользователей ответили, что на маму, тогда как Василису назвали папиной дочкой.

Музыкант Василий Вакуленко, выступающий под псевдонимом Баста, женился на Елене Пинской в 2009 году. В том же году у них родилась дочь Мария, а четырьмя годами позднее на свет появилась Василиса. Семья живет в Москве.