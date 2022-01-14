Жена Александра Асташенка призналась, что была против брака

«Свои отношения мы скрывали. Да, в контракте не было стандартного пункта про не жениться и не заводить детей. Но было понимание, что с точки зрения понимания бойз-бенда это неправильно. Существовало негласное правило — ты должен быть одинок и в поисках чистой любви», — рассказал Александр в YouTube шоу «О жизни».

Избранница Асташенка старше его на 14 лет, и изначально Елена отговаривала певца, убеждая его, что ни отношения, ни дети ему не нужны, а нужно думать о концертах. Однако Александр отрезал: «Тебя никто не спрашивает, я хочу ребенка». И сделал директору предложение.

Елена призналась, что ее очень смущала разница в возрасте, но против влечения и страсти она пойти не смогла. «Я поощряла этот роман, но отговаривала его от женитьбы. Саша мне очень-очень нравился, я восхищалась его качествами как мужчины, как воспитанного человека, романтика», — рассказала Елена.

Пара сыграла свадьбу в 2004 году. Александр и Елена воспитывают дочь Викторию.