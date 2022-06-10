Жена Аркадия Укупника на люксовом автомобиле сбила мужчину и доставила его в больницу

Как сообщает Telegram-канал Mash, по предварительным данным, пострадавший мужчина переходил дорогу по пешеходному переходу на красный свет и при этом не смотрел по сторонам.

В результате происшествия пешехода отбросило на несколько метров от автомобиля. Наталья Укупник тут же остановилась и лично отвезла его в НИИ Склифософского, не дожидаясь приезда скорой помощи. Состояние пострадавшего оценивается как стабильное, его жизни ничто не угрожает.

После дорожно-транспортного происшествия женщину в сопровождении Аркадия Укупника доставили в отделение полиции, где был составлен протокол, после чего женщину отпустили домой. По словам звездного адвоката Александра Добровинского, Наталья ехала с разрешенной скоростью, соблюдая все правила, пострадавший мужчина, у которого повреждено ребро, чувствует себя хорошо и к знаменитому семейству претензий не имеет.