Алиса Аршавина во всем обвиняет Юлию Барановскую

После разрыва с Андреем Аршавиным Юлия Барановская из «жены футболиста» превратилась в успешную телеведущую, которая совмещает воспитание троих детей, карьеру на телевидении с мастер-классами и гастролями. На вопросы об отце своих детей Юлия предпочитает не отвечать.

Публикация от Юлия Барановская (@ygemini) Июл 8 2017 в 3:48 PDT

Однако, новой супруге Аршавина — Алисе — пришлось столкнуться со шквалом критики, который обрушился на нее в социальных сетях. Как сообщает «7 дней», пользователи Сети уверены, что именно Алиса виновата в том, что Андрей не общается со своими детьми от брака с Барановской.

«Да кто вам сказал, что игнорирует, ведь вы слышите только сторону мамы. Переписывается с детьми. А то, что не видеться так в этом только мама виновата!!» — заявила недавно Алиса Аршавина.

Андрей Аршавин с детьми Алисы Казьминой

Напомним, Андрей Аршавин и Юлия Барановская познакомились в 2003 году, в 2005 году девушка подарила возлюбленному сына Артема, а в 2008 — дочь Яну. Андрей заявил о том, что уходит от Юлии, когда она была беременна в третий раз. Сейчас Аршавин женат на Алисе Казьминой. Супруги воспитывают троих детей: дочь Есеню и двоих детей от первого брака Алисы.

(Орфография и пунктуация авторов сохранены.— прим.ред.)