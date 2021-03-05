Жена Алека Болдуина раскрыла тайну рождения их шестого ребенка через полгода после пятого
Фото: Instagram
Совсем недавно Алек Болдуин и его супруга Хилария стали родителями в шестой раз. Поклонники искренне порадовались за них, однако не могли не заметить необычного факта — малыш появился на свет всего через полгода после рождения пятого ребенка, сына Эдуардо.
Звездные родители долго скрывали этот факт, а также имя шестого малыша, однако вчера Хилария написала в своем блоге, что стала мамой девочки по имени Люсия. А заодно раскрыла тайну ее появления на свет — оказалось, что девочку родила суррогатная мать. Родители пошли на это из-за недавнего выкидыша.
«Многие из вас помнят, что наши дети потеряли четырехмесячную сестру в конце 2019 года. Не проходит и дня, чтобы мы не тосковали по ней. Когда я узнала, что наш ребенок умер, я сказала нашим детям, что их сестра обязательно появится на свет, но не сейчас. Ничто не заменит ее, но после этого две чудесные души вошли в нашу жизнь. Наши дети были храбрыми во время ужасного горя — храбрее нас... и питали надежду», — рассказала Хилария.
Сын Эдуардо появился на свет естественным путем, однако его рождение далось Хиларии нелегко.
Фото и видео: Instagram Хиларии Болдуин
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