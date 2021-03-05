Жена Алека Болдуина раскрыла тайну рождения их шестого ребенка через полгода после пятого

Совсем недавно Алек Болдуин и его супруга Хилария стали родителями в шестой раз. Поклонники искренне порадовались за них, однако не могли не заметить необычного факта — малыш появился на свет всего через полгода после рождения пятого ребенка, сына Эдуардо.

Звездные родители долго скрывали этот факт, а также имя шестого малыша, однако вчера Хилария написала в своем блоге, что стала мамой девочки по имени Люсия. А заодно раскрыла тайну ее появления на свет — оказалось, что девочку родила суррогатная мать. Родители пошли на это из-за недавнего выкидыша.