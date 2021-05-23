«Жемчужные бородавки», синие губы, монобровь — и еще 5 странных образов Регины Тодоренко
я выбрал вместо рекламы.
я выбрал вместо рекламы.
Фото: @reginatodorenko / Instagram
Регина Тодоренко - мастер перевоплощений. Этот ее талант в полной мере раскрылся в период сотрудничества с шоу «Маска». В минувшую субботу, 22 мая, на красной дорожке премии RU.TV телеведущая звезда появилась с необычным макияжем. Он дополнял расшитый жемчужинками топ ее платья:
Фото: Екатерина Ширинкина/Passion.ru
В своем блоге Регина показала макияж крупным планом, однако не все ее поклонники восприняли этот бьюти-эксперимент позитивно. Подписчики сравнили приклеенные жемчужинки с бородавками и прыщами.
Вероятно, в ответ на критику Тодоренко показала еще несколько ярких образов, призвав женщин не бояться перемен.
На 2-м и 6-м кадрах телеведущая предстает с ярким и нестандартным макияжем губ. Примеряла она и синюю помаду, и монобровь.
Успела Тодоренко побывать и эльфом в белоснежном парике и с рожками, и Мальвиной с розовыми волосами, и девушкой из японского района Хараюку, и Мерилин Монро, и даже примерить усы:
Самые яркие бьюти-образы Регины Тодоренко мы собрали в галерее выше.
Какой вам нравится больше всего? Или вам ближе естественная красота?
Фото: Instagram, Екатерина Ширинкина/Passion.ru
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