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«Жемчужные бородавки», синие губы, монобровь — и еще 5 странных образов Регины Тодоренко

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Слайд, который
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Регина Тодоренко

Фото: @reginatodorenko / Instagram

30-летняя телеведущая Регина Тодоренко призналась, что не боится быть разной. Какое ее воплощение больше нравится вам?

Регина Тодоренко - мастер перевоплощений. Этот ее талант в полной мере раскрылся в период сотрудничества с шоу «Маска». В минувшую субботу, 22 мая, на красной дорожке премии RU.TV телеведущая звезда появилась с необычным макияжем. Он дополнял расшитый жемчужинками топ ее платья:

Регина Тодоренко на премии РУ.ТВ

Фото: Екатерина Ширинкина/Passion.ru

В своем блоге Регина показала макияж крупным планом, однако не все ее поклонники восприняли этот бьюти-эксперимент позитивно. Подписчики сравнили приклеенные жемчужинки с бородавками и прыщами.

Вероятно, в ответ на критику Тодоренко показала еще несколько ярких образов, призвав женщин не бояться перемен.

На 2-м и 6-м кадрах телеведущая предстает с ярким и нестандартным макияжем губ. Примеряла она и синюю помаду, и монобровь.

Успела Тодоренко побывать и эльфом в белоснежном парике и с рожками, и Мальвиной с розовыми волосами, и девушкой из японского района Хараюку, и Мерилин Монро, и даже примерить усы:

Самые яркие бьюти-образы Регины Тодоренко мы собрали в галерее выше.

Какой вам нравится больше всего? Или вам ближе естественная красота?

Фото: Instagram, Екатерина Ширинкина/Passion.ru

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