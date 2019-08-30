«Желаю, надеюсь, жду»: Николь Кидман показала свое фото времен начала карьеры в Голливуде

В очередной раз актриса поделилась с подписчиками в Instagram фотографией, на которой ей чуть больше 20 лет. Судя по тому, как выглядит Николь на снимке, в то время она снималась в известном сериале «Бангкок Хилтон».

«Желаю, надеюсь, жду», - подписала фотокарточку актриса.