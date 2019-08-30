«Желаю, надеюсь, жду»: Николь Кидман показала свое фото времен начала карьеры в Голливуде

Николь Кидман периодически радует поклонников фотографиями из своего прошлого. Архивные снимки она показывает поклонникам по четвергам.
В очередной раз актриса поделилась с подписчиками в Instagram фотографией, на которой ей чуть больше 20 лет. Судя по тому, как выглядит Николь на снимке, в то время она снималась в известном сериале «Бангкок Хилтон».
«Желаю, надеюсь, жду», - подписала фотокарточку актриса.
Поклонники таланта и красоты Николь Кидман отметили, что она практически не изменилась. «Выглядите все так же», «Абсолютно самая красивая женщина», «Я так люблю вас, Николь! Вы самая невероятная и вдохновляющая!», «Натуральная красота», - похвалили Кидман в комментариях.
А вам нравится Николь Кидман?
Текст: Галина Нежнева
Фото: Instagram, East news
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