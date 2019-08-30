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«Желаю, надеюсь, жду»: Николь Кидман показала свое фото времен начала карьеры в Голливуде

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Слайд, который
я выбрал вместо рекламы.
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Николь Кидман и Кит Урбан

Фото: EAST NEWS

На снимке ей чуть больше 20 лет.

Николь Кидман периодически радует поклонников фотографиями из своего прошлого. Архивные снимки она показывает поклонникам по четвергам.

Николь Кидман в сериале «Бангкок Хилтон»

В очередной раз актриса поделилась с подписчиками в Instagram фотографией, на которой ей чуть больше 20 лет. Судя по тому, как выглядит Николь на снимке, в то время она снималась в известном сериале «Бангкок Хилтон».

«Желаю, надеюсь, жду», - подписала фотокарточку актриса.

Поклонники таланта и красоты Николь Кидман отметили, что она практически не изменилась. «Выглядите все так же», «Абсолютно самая красивая женщина», «Я так люблю вас, Николь! Вы самая невероятная и вдохновляющая!», «Натуральная красота», - похвалили Кидман в комментариях.

А вам нравится Николь Кидман?

Текст: Галина Нежнева

Фото: Instagram, East news

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