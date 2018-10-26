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«Желание уйти возникло спустя 1,5 года участия в группе»: Анастасия Кожевникова рассказала о жизни после «ВИА Гры»

Серый слайд, который
я выбрал вместо рекламы.
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Серый слайд, который
я выбрал вместо рекламы.
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Фото из Instagram Анастасии Кожевниковой

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Бывшая солистка «ВИА Гры» откровенно рассказала о своем уходе из группы.

В начале сентября 25-летняя певица Анастасия Кожевникова покинула группу «ВИА Гра». Как оказалось, она ждала этого шага 3,5 года. На днях в откровенном интервью для WMJ.ru молодая женщина рассказала о своей жизни в коллективе и жизни после работы в группе.

«Мне было всего 20 лет, когда я попала в группу. У меня не было опыта, чтобы понять и осознать, кто я есть на самом деле. В какой-то период даже потеряла саму себя. <...> Желание (уйти) возникло спустя полтора года участия в группе. Меня, в принципе, никто не держал. Давали понять, что найти замену на мое место не составит никакого труда. Но у меня был контракт, и то, что я согласилась работать в коллективе на протяжении пяти лет, не позволяло заявить об уходе. Я дала слово и не хотела никого подводить. Рада, что справилась со всеми разногласиями, которые были в "ВИА Гре"», — сообщила она, сообщив, что сейчас испытывает чувство облегчения, и подчеркнув, что искренне благодарна за бесценный опыт.

Сейчас Настя в паре с Кириллом Снитковым, своим мужем, работает над сольной карьерой. «Моя задача — работать качественно, вживую, отдаваясь слушателю за эмоции, а не за деньги! Конечно, я могу купить песню, которую называю масс-маркетом, чтобы влиться в струю однодневных песен. Тех, что сейчас в тренде. Но я этого не хочу. Мне по душе делиться с поклонниками содержательными композициями», — поделилась она.

Певица, которая считает, что сильных артисток на эстраде мало, находится в поиске «своей песни». А пока — накапливает материал и занимается приятными вещами — занимается спортом, ходит в кино, встречается с друзьями, готовит и принимает гостей. О детях пара пока не задумывается.

Фото и видео: instagram

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