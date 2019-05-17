«Ждут, когда убьет»: Настасья Самбурская пожаловалась на влюбленного фаната и правоохранительные органы

На публике актриса Настасья Самбурская часто появляется с охраной. О причине такого решения она рассказала в интервью журналу «7Дней».

«Один парень каждый день пишет мне в Интернете как своей любимой женщине, достаточно пошлые вещи. Я, естественно, ему не отвечаю, но, видимо, у него какие-то видения. Потом он приходит фотографироваться со мной, и я прошу охранника, чтобы меня от него оградили…», — поделилась актриса.