«Ждут, когда убьет»: Настасья Самбурская пожаловалась на влюбленного фаната и правоохранительные органы

На публике актриса Настасья Самбурская часто появляется с охраной. О причине такого решения она рассказала в интервью журналу «7Дней».
«Один парень каждый день пишет мне в Интернете как своей любимой женщине, достаточно пошлые вещи. Я, естественно, ему не отвечаю, но, видимо, у него какие-то видения. Потом он приходит фотографироваться со мной, и я прошу охранника, чтобы меня от него оградили…», — поделилась актриса.
Не так давно кто-то швырнул кирпич, целясь в автомобиль Настасьи. Это — проделки влюбленного фаната, уверена она. Однако полиция не стала реагировать на это так, как ожидала актриса.
«Мы ведь не защищены, у нас нет закона, как в Америке, что нельзя приближаться на 50 метров. То есть он бросил камень, испортил машину, а мне говорят: "Если бы он сказал: "Я тебя убью", то это была бы угроза жизни. А так это хулиганство". Ждут, когда убьет...», — возмутилась она.
Текст: Роза Ветрова
Фото и видео: instagram
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