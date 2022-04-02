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Жасмин в ярком образе, элегантная Тарханова и другие звёзды на театральной премьере

1 апреля, в Международный день смеха, в Московском драматическом театре имени А.С. Пушкина собрались звезды театра и кино, музыканты, телеведущие и другие знаменитости, чтобы посетить светскую премьеру спектакля Юрия Муравицкого «Слуга двух господ. Russian edition»
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Жасмин

Фото: Пресс-служба

Среди знаменитостей, посетивших театральную премьеру спектакля Юрия Муравицкого «Слуга двух господ. Russian edition», можно было заметить Жасмин, Аллу Шишкину, Анну Старшенбаум, Викторию Соловьеву, Глафиру Таранову, Дарью Авратинскую, Екатерину Хомчук, Елену Переверзеву, Ирину Пескову, Ирину Безрукову, Оксану Федорову. Они первые поддержали российского режиссера и по достоинству оценили его новую драматургическую работу. Звезды пришли на премьеру в заранее подготовленных и очень необычных образах по последней моде. Одним из привлекательных нарядов на премьере стал образ российской певицы Жасмин. Женщина предстала в ярко-синем оверсайз пиджаке и трикотажном костюме похожего цвета от бренда Fendi. Образ певица решила дополнить золотыми аксессуарами. Жасмин предпочла сделать яркий макияж: красные губы и выраженные черной подводкой глаза.

Жасмин

Жасмин

Фото: Пресс-служба

Также привлекательными образами стали наряды актрисы Екатерины Хомчук и Анны Старшенбаум. Женщины отдали предпочтение модному кислотно-зеленому цвету и не могли ни привлечь к себе внимание. Хомчук предстала в необычной кофте изумрудного оттенка и юбке с принятом гусиной лапки, а актриса Старшенбаум разбавила яркий цвет кофты бежевыми кожаными леггинсами и ботильонами в цвет.

Екатерина Хомчук в Пушкинском театре

Пресс-служба

Анна Старшенбаум в Пушкинском театре

Пресс-служба

Оценить работу Юрия Муравицкого в Пушкинском театре также решила Оксана Федорова. Российский дизайнер отдала предпочтение несимметричному пиджаку черного цвета и юбке-карандаш. Образ женщина дополнила яркими деталями: бордовой губной помадой, острыми лодочками и объемным серьгами.

Оксана Федорова в Пушкинском театре

Оксана Федорова в Пушкинском театре

Фото: Пресс-служба

Фото и видео: пресс-служба, Passion.ru

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