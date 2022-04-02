Жасмин в ярком образе, элегантная Тарханова и другие звёзды на театральной премьере

Среди знаменитостей, посетивших театральную премьеру спектакля Юрия Муравицкого «Слуга двух господ. Russian edition», можно было заметить Жасмин, Аллу Шишкину, Анну Старшенбаум, Викторию Соловьеву, Глафиру Таранову, Дарью Авратинскую, Екатерину Хомчук, Елену Переверзеву, Ирину Пескову, Ирину Безрукову, Оксану Федорову. Они первые поддержали российского режиссера и по достоинству оценили его новую драматургическую работу. Звезды пришли на премьеру в заранее подготовленных и очень необычных образах по последней моде. Одним из привлекательных нарядов на премьере стал образ российской певицы Жасмин. Женщина предстала в ярко-синем оверсайз пиджаке и трикотажном костюме похожего цвета от бренда Fendi. Образ певица решила дополнить золотыми аксессуарами. Жасмин предпочла сделать яркий макияж: красные губы и выраженные черной подводкой глаза.