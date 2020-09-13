Жасмин удивила поклонников дерзким образом и красными волосами

В подписи к снимку Жасмин оставила призыв вдохновлять других людей на протяжении всей своей жизни.

Поклонники новый образ оценили: «Новый цвет волос?? А с чего решилась на такой эксперимент с цветом? Прикольно получилось кстати. И идёт тебе», «Какая вы красивая. Просто глаз не оторвать», «Фотография такая живая и вы, Жасмин, так и приковываете к себе взгляд, выглядите просто великолепно, настоящая красавица», — оставляют комментарии подписчики.

Жасмин — российская певица, которая стала популярна благодаря хитам «Головоломка» и «Перепишу любовь». Существенный вклад в развитие карьеры исполнительницы внес ее первый муж, владелец ресторана «Эльдорадо» Вячеслав Семендуев. Брак супругов закончился скандальным разводом. Жасмин решила прекратить отношения с мужем из за того, что он поднимал на нее руку. Сейчас певица замужем за молдавско-израильским бизнесменом Иланом Шором. От первого брака у звезды есть сын Михаил. Второй муж подарил Жасмин дочь Маргариту.