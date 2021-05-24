Жасмин, Пугачева с Галкиным и другие звезды, имеющие проблемы с соседями
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Фото: Instagram@jasmin
По ее словам, «коронавирусный» год она провела хорошо. Певица много внимания уделяла детям, с которыми была все время дома. Старший сын певицы заканчивает магистратуру, дочь Маргарита учится в школе, а младший сын Мирон посещает детский сад. Артистка старается развивать детей всесторонне и для этих целей разбила огород на даче.
«Чтобы дети знали, как растут морковка, клубника, зелень. Они сами поливают овощи и потом их едят прямо с грядки. Соленья мы никакие не делаем», — уточнила она. Единственное, что расстраивает певицу, это ее соседи, пишет «Собеседник». «На моей родине мы очень дружили с соседями и часто ходили друг к другу в гости. А здесь так сложилось, что я никого не знаю. У меня очень тихие, скромные, спокойные соседи что слева, что справа. Из-за этого я очень страдаю. Потому что не могу с ними общаться», — добавила она.
Фото: Instagram@maxgalkinru
Однако в большинстве случаев ужасными соседями становятся сами звезды. Певица Алла Пугачева и юморист Максим Галкин около десяти лет живут в замке в деревне Грязь, которая находится в 67 километров от Москвы. Соседи звезд периодически жалуются на богатых артистов. Когда Примадонна отмечала день рождения, некоторые соседи не захотели ее поздравлять — они считают, что именно по вине артистки в деревне плохие дороги.
Многие жители деревни Грязь отказываются общаться с журналистами, устав от их повышенного внимания. Среди тех, кто соглашается дать комментарии, находятся как поклонники таланта Аллы Пугачевой, а также те, кто к такому соседству относится критически. К примеру, соседка звездной пары рассказала, что ее не устраивает высокий забор, установленный вокруг замка звездной семьи, — до его появления женщине открывался вид на пруд.
Фото: picture-alliance.com
Жители небольшого городка Хэмпшир под Лондоном в считанные дни перестали быть поклонниками Бейонсе, которая арендовала там жилье на время своего гастрольного тура по Англии. Звезда перемещалась исключительно на личном вертолете, невзирая на время суток. На фоне этого грохота померкли даже вечеринки, которые она закатывала в своем особняке.
Актриса Елена Корикова, которая живет на Кутузовском проспекте в Москве, часто устраивает шумные вечеринки. Из-за этого Корикова конфликтует с соседями, которым не нравится шум. А однажды актриса чуть не устроила драку с соседкой, когда та пришла пожаловаться на громкую музыку.
Фото: picture-alliance.com
Актер Джеймс Франко слишком гостеприимен. В его доме всегда куча людей, и многие из них могут жить там сутками. Более того он не чистоплотен и разбрасывает мусор повсюду, чаще всего на участки соседей.
Джордж и Амаль Клуни сразу после свадьбы затеяли ремонт в своем особняке, который начинался в шесть утра. Вырыли бассейн, заменили оросительную систему, поставили теннисный корт. Однако знаменитости в долгу не остались. Они оплатили семейной паре, которая живет по соседству, двухмесячное проживание в отеле, пока идут строительные работы.
Фото: Global Look Press
Однажды певец Витас затопил соседку, что привело к судебному иску. Она потребовала 80 тысяч на ремонт. Оказалось, что в квартире Витаса велись ремонтные работы, и рабочие не закрыли окна. На улице была зима, и батареи не выдержали перепада температур.
Божена Рынска получила иск от соседки на миллион рублей. На эксцентричную даму пожаловалась Елена Захарова, с которой ответчица умудрилась поссориться в домовом чате. Иск о защите чести, достоинства, деловой репутации поступил в Никулинский районный суд 10 марта 2021 года. В своем исковом заявлении истица пожаловалась, что Божена Малашенко оскорбила ее в групповом чате жильцов дома, который предназначался для обсуждения насущных проблем. Ситуацию осложнило то, что свидетелями словесных баталий в WhatsApp стали многочисленные соседи.
Фото: Instagram@jasmin, Instagram@maxgalkinru, Global Look Press, picture-alliance.com
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