Жасмин, Пугачева с Галкиным и другие звезды, имеющие проблемы с соседями

По ее словам, «коронавирусный» год она провела хорошо. Певица много внимания уделяла детям, с которыми была все время дома. Старший сын певицы заканчивает магистратуру, дочь Маргарита учится в школе, а младший сын Мирон посещает детский сад. Артистка старается развивать детей всесторонне и для этих целей разбила огород на даче.

«Чтобы дети знали, как растут морковка, клубника, зелень. Они сами поливают овощи и потом их едят прямо с грядки. Соленья мы никакие не делаем», — уточнила она. Единственное, что расстраивает певицу, это ее соседи, пишет «Собеседник». «На моей родине мы очень дружили с соседями и часто ходили друг к другу в гости. А здесь так сложилось, что я никого не знаю. У меня очень тихие, скромные, спокойные соседи что слева, что справа. Из-за этого я очень страдаю. Потому что не могу с ними общаться», — добавила она.