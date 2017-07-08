Как провели этот день российские знаменитости

Уже в течение десяти лет 8 июля в России отмечается День семьи, любви и верности. По всей стране проходят народные гуляния, а город Муром, где жили святые Петр и Феврония, история которых стала примером семейного счастья и преданности, становится главной концертной площадкой, куда приезжает большинство российских звезд. Сегодня многие отечественные знаменитости поздравили россиян с этим замечательным праздником, символизирующим главные семейные ценности - любовь, верность, преданность.

Публикация от Сергей Жуков (@sezhukov) Июл 8 2017 в 3:16 PDT

«Храни Господи нашу большую и крепкую семью. Каждый раз уезжая от них на гастроли на долго, вижу мокрые глаза моих любимых и сам не могу сдержать слез. Это и есть самое большое счастье - семья, в которой каждая радость - честна и безмерна, а каждая слезинка - искренна и идет от чистого сердца! Я очень вас люблю! Папа всегда с вами! С днем Семьи, Любви и Верности! Цените и берегите ваши семьи! Да хранит вас Бог! ❤️» — подписал снимок Сергей Жуков

Анастасия Костенко сопроводила трогательный снимок притчей: «Одна семейная пара переехала жить в новую квартиру. Утром жена, едва проснувшись, выглянула в окно и увидела соседку, которая развешивала сушить белье. - Посмотри, какое у нее грязное белье, - сказала она своему мужу, - наверно, у нее плохое мыло или она не умеет стирать, надо бы ее поучить. И так всякий раз, когда соседка вывешивала белье, жена удивлялась тому, какое оно грязное. В одно прекрасное утро, жена посмотрела в окно и вскрикнула: - О! Сегодня белье чистое, наверно, соседка научилась стирать! - Да нет, - сказал муж, - просто я вымыл окно." Так и в нашей жизни, всё зависит от нашего окна, через которое мы смотрим на мир. И прежде, чем критиковать других, необходимо убедиться, что наши сердца и намерения чисты. Не говоря уже о погоде в доме. Только несчастный человек будет смотреть в чужие окна, ведь счастливый занимается каждодневной чисткой своего!☝🏻☝🏻☝🏻 И речь не всегда об окнах😌 "..Несчастных выдаёт сарказм, Самих их глушит, словно сердца спазм.."... пусть вас всех окружают замечательные люди 🙏🏻❤️🙏🏻Ведь это так здорово дарить и получать любовь.😌 »

Публикация от Anastasia Kostenko (@kostenko.94) Июл 8 2017 в 6:40 PDT

Публикация от RITA DAKOTA (@ritadakota) Июл 8 2017 в 2:16 PDT

«Ты моя Любовь, Семья и Верность ❤️ Очень добрый праздник, люблю его сильно. С самого детства что в моей семье, что в семье Влада был культ этой самой семейности, клановости, силы единства кровного и приобретённого. И наша большая, дружная и невозможно крутая семья это круче чем всё, больше чем всё», — подписала снимок Дакота

(Орфография и пунктуация авторов сохранены. — прим.ред.)