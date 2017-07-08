Жасмин, Анна Семенович, Сергей Жуков, Зара и другие звезды поздравляют с Днем семьи, любви и верности
Уже в течение десяти лет 8 июля в России отмечается День семьи, любви и верности. По всей стране проходят народные гуляния, а город Муром, где жили святые Петр и Феврония, история которых стала примером семейного счастья и преданности, становится главной концертной площадкой, куда приезжает большинство российских звезд. Сегодня многие отечественные знаменитости поздравили россиян с этим замечательным праздником, символизирующим главные семейные ценности - любовь, верность, преданность.
«Храни Господи нашу большую и крепкую семью. Каждый раз уезжая от них на гастроли на долго, вижу мокрые глаза моих любимых и сам не могу сдержать слез. Это и есть самое большое счастье - семья, в которой каждая радость - честна и безмерна, а каждая слезинка - искренна и идет от чистого сердца! Я очень вас люблю! Папа всегда с вами! С днем Семьи, Любви и Верности! Цените и берегите ваши семьи! Да хранит вас Бог! ❤️» — подписал снимок Сергей Жуков
Анастасия Костенко сопроводила трогательный снимок притчей: «Одна семейная пара переехала жить в новую квартиру. Утром жена, едва проснувшись, выглянула в окно и увидела соседку, которая развешивала сушить белье. - Посмотри, какое у нее грязное белье, - сказала она своему мужу, - наверно, у нее плохое мыло или она не умеет стирать, надо бы ее поучить. И так всякий раз, когда соседка вывешивала белье, жена удивлялась тому, какое оно грязное. В одно прекрасное утро, жена посмотрела в окно и вскрикнула: - О! Сегодня белье чистое, наверно, соседка научилась стирать! - Да нет, - сказал муж, - просто я вымыл окно." Так и в нашей жизни, всё зависит от нашего окна, через которое мы смотрим на мир. И прежде, чем критиковать других, необходимо убедиться, что наши сердца и намерения чисты. Не говоря уже о погоде в доме. Только несчастный человек будет смотреть в чужие окна, ведь счастливый занимается каждодневной чисткой своего!☝🏻☝🏻☝🏻 И речь не всегда об окнах😌 "..Несчастных выдаёт сарказм, Самих их глушит, словно сердца спазм.."... пусть вас всех окружают замечательные люди 🙏🏻❤️🙏🏻Ведь это так здорово дарить и получать любовь.😌 »
Дорогие мои поздравляю всех с днем семьи, любви и верности! ♥️Семья - это самое главное, что у нас есть. Берегите и любите своих близких. Несколько лет назад я ездила в Муром на праздник, чтобы поклониться иконе святых Петра и Февронии. Принято считать, что это помогает обрести счастье в жизни,а особенно в любви 😉. 👫Та поездка имела для меня огромное значение. После нее в моей жизни произошли значительные изменения. 😉 Проведите сегодняшний день в гармонии с собой и рядом с любимыми людьми! ❤️#счастьевнутринас #аннасеменович #люблюилюбима #всемлюбви #жизньпрекрасна #позитивщики❤️❤️❤️
Публикация от Анна Семенович (@ann_semenovich)
«Ты моя Любовь, Семья и Верность ❤️ Очень добрый праздник, люблю его сильно. С самого детства что в моей семье, что в семье Влада был культ этой самой семейности, клановости, силы единства кровного и приобретённого. И наша большая, дружная и невозможно крутая семья это круче чем всё, больше чем всё», — подписала снимок Дакота
(Орфография и пунктуация авторов сохранены. — прим.ред.)
Фото: instagram.com