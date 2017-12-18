Российские СМИ сообщили, что на днях 68-летняя Алла Пугачева была замечена в одном из бутиков женского нижнего белья и домашней одежды. Без обновок Примадонна не ушла.

Корреспонденты телепередачи «Ты не поверишь!» застали Аллу Пугачеву в магазине нижнего белья класса люкс в одном из торговых центров Москвы. Сама певица быстро скрылась, не прокомментировав свои покупки, а вот продавцы-консультанты были более словоохотливыми.

Девушки рассказали журналистам, что именно приобрела Примадонна. Певица примерила и купила сразу несколько кружевных пеньюаров, сорочек, бюстгальтеров, а также домашний халат и уютную пижаму. Обновки к Новому году обошлись звезде в 80 тысяч рублей.

По словам продавцов, сейчас у Аллы Борисовны, в последнее время заметно постройневшей, почти модельные формы — 96-70-94. Неудивительно, что ее молодой супруг Максим Галкин так любит публиковать в своем микроблоге фото и видео красавицы жены.

Фото: Instagram