«Жаркая, летняя»: Наталья Фриске сделала новую прическу с кудрями и похвасталась результатом преображения

«Жаркая, летняя», «Класс!», «Наташа, вам очень идет. Вы такая яркая и эффектная, и эта прическа подчеркивает природную яркость», «Красавица». «Такая хорошенькая», «Наталья, какие восхитительные пружинки-кудряшки! Вам очень идет», «Вы шикарны», «Образ — огонь», — похвалили ее в комментариях.

Наталья вслед за Жанной Фриске пыталась строить карьеру певицы: одно время сестры обе пели в группе «Блестящие». Но после Наталья поняла, что это нее образ жизни. «Гастроли, постоянные переезды, напряженный график — не для меня», — объяснила она позже свое решение уйти из шоу-бизнеса.

Сейчас Фриске-младшая работает в салоне красоты. Некоторое время она владела небольшим кафе на Шри-Ланке, но закрыла его из-за нерентабельности.