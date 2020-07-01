«Жаркая, летняя»: Наталья Фриске сделала новую прическу с кудрями и похвасталась результатом преображения
Фото: www.instagram.com/friske_natalia/
34-летняя Наталья Фриске работает в индустрии красоты и любит экспериментировать со своей внешностью. Она рассказала подписчикам в Instagram, что решилась на очередное бьюти-преображение, сделав необычную прическу.
«Все знают, как я люблю меняться. И от этого и проблема, что никак не могу отрастить длинные волосы», — написала она в микроблоге и показала фото с новой прической.
«Жаркая, летняя», «Класс!», «Наташа, вам очень идет. Вы такая яркая и эффектная, и эта прическа подчеркивает природную яркость», «Красавица». «Такая хорошенькая», «Наталья, какие восхитительные пружинки-кудряшки! Вам очень идет», «Вы шикарны», «Образ — огонь», — похвалили ее в комментариях.
Наталья вслед за Жанной Фриске пыталась строить карьеру певицы: одно время сестры обе пели в группе «Блестящие». Но после Наталья поняла, что это нее образ жизни. «Гастроли, постоянные переезды, напряженный график — не для меня», — объяснила она позже свое решение уйти из шоу-бизнеса.
Сейчас Фриске-младшая работает в салоне красоты. Некоторое время она владела небольшим кафе на Шри-Ланке, но закрыла его из-за нерентабельности.
Фото и видео: Instagram Натальи Фриске, Russian Look/ Global Look press
Подписывайтесь на страницы Passion.ru в ВКонтакте, Одноклассниках, Facebook и Instagram!