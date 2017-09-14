Дима Билан опубликовал фото из душа

На днях Дима Билан откровенно поделился с поклонниками подробностями своей болезни. Дело в том, что у певца этой весной обнаружили несколько грыж в позвоночнике, которые мешали ему нормально жить.

Тогда артист заявлял, что отчасти болезнь появилась из-за негативного влияние людей и зрителей: Люди же с разными приходят мыслями, посылают импульсы, пока мы к ним спинами сидим, сверлят, заклинают, еще чего-то… Телик — вообще непростая вещь. Люди, которые там работают, очень быстро истощаются».