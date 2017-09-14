«Жара под душем»: мокрый Дима Билан взбудоражил поклонниц соблазнительным фото
На днях Дима Билан откровенно поделился с поклонниками подробностями своей болезни. Дело в том, что у певца этой весной обнаружили несколько грыж в позвоночнике, которые мешали ему нормально жить.
Тогда артист заявлял, что отчасти болезнь появилась из-за негативного влияние людей и зрителей: Люди же с разными приходят мыслями, посылают импульсы, пока мы к ним спинами сидим, сверлят, заклинают, еще чего-то… Телик — вообще непростая вещь. Люди, которые там работают, очень быстро истощаются».
Похоже, после многочисленных выступлений и поездок, Дима решил наконец-то отдохнуть и просто побыть дома, в комфортной ему обстановке. Билан ежедневно публикует в своем блоге фото, попутно рассказывая, как хорошо просыпаться в своем уютном гнездышке. Так, сегодня певец поделился новым снимком прямо из душа, который буквально взбудоражил его поклонниц.
«Доброго утра! Ага,вот и дождались эротическое фото из душа!», «Теперь после этого фото одна половина сойдет с ума от счастья,а вторая от...зависти», «О Боже, какой мужчина!», «Вот это я понимаю эротика!», «О боже, удачно я зашла!!! Димаааа, жара под душем!», «Шикарная борода! Шикарный мужчина», - написали восхищенные фанатки.
Фото: instagram.com