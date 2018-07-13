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Жанна Эппле о семейной трагедии: «Мама своего правнука не видела, о встрече не просила»

Мама и бывший муж Жанны Эппле не интересуются ее жизнью.

Этой зимой 53-летняя актриса Жанна Эппле стала бабушкой. Однако ее маме ни разу не удалось повидаться с правнуком. Сегодня актриса рассказала о печальной ситуации в своей семье.

«Мама даже своего правнука не видела. О встрече не просила. Отец Потапа, мой бывший муж, тоже, по-моему, даже не знае­т, что у него родился внук. Люди — очень странные, вот так бывает», — поделилась актриса с прессой.

Происходящее очень расстраивает звезду: «О том, что мы не общаемся с мужем, я не переживаю. Ничего к нему не чувствую — лет десять мы его не видим вообще. А что касается мамы, то мне очень грустно, конечно, что так складывается. Иногда созваниваемся, но это случается крайне редко».

Фото: globallookpress

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