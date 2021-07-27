Жанна Бадоева прокомментировала слухи о своем разводе с мужем

«Пару дней назад написала свои мысли про развод, потому что часто вижу сообщения в директе и в комментариях на эту тему. Написала коротко и емко, мало того, эта цитата из одного моего давнего интервью)) Но многие почему-то восприняли мои слова буквально, оборвав и Директ, и телефон сообщениями: «почему?», «что случилось?», «ну как же так, Жанна?» Успокоив близких, хочу сказать и вам - все хорошо, никто не разводится)) Но почему мои слова восприняли в негативном ключе - для меня большая загадка)) Давайте попробуем ее разгадать вместе?)) Почему большинство из вас так отреагировало?))», – говорилось в посте, на котором она в свадебном платье.