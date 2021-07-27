Жанна Бадоева прокомментировала слухи о своем разводе с мужем
Несколько дней назад Жанна Бадоева смутила своих подписчиков неоднозначным постом – телеведущая порассуждала на тему развода.
Это очень взволновало ее поклонников – они начали опасаться, что в отношениях Жанны и ее супруга появились проблемы.
я выбрал вместо рекламы.
я выбрал вместо рекламы.
Фото: @zhanna_badoeva
«Пару дней назад написала свои мысли про развод, потому что часто вижу сообщения в директе и в комментариях на эту тему. Написала коротко и емко, мало того, эта цитата из одного моего давнего интервью)) Но многие почему-то восприняли мои слова буквально, оборвав и Директ, и телефон сообщениями: «почему?», «что случилось?», «ну как же так, Жанна?» Успокоив близких, хочу сказать и вам - все хорошо, никто не разводится)) Но почему мои слова восприняли в негативном ключе - для меня большая загадка)) Давайте попробуем ее разгадать вместе?)) Почему большинство из вас так отреагировало?))», – говорилось в посте, на котором она в свадебном платье.
Увидев реакцию поклонников, Бадоева поспешила прокомментировать – в отношениях с мужем все хорошо, просто ее не так поняли. Однако, судя по всему, волновались не только подписчики, но и кто-то из близких.
Фото: Instagram Жанны Бадоевой
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