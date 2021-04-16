Жан-Мишель в стрип-клубе: кем работал Иван Ургант до того, как стал знаменитым
Фото: www.instagram.com/urgantcom/
Концерты, собственные шоу, съемки в кино — все это было в жизни Урганта-именинника. Но начинал он свой творческий путь так, чтобы никто не мог обвинить его в связях со знаменитым семейством и протекции (отец и бабушка Ивана — известные актеры Андрей и Нина Ургант, — прим. ред.).
Оказывается, Иван Ургант работал ведущим в стриптиз-клубе под псевдонимом Жан-Мишель, рассказывает об Урганте издание Teleprogramma.pro. Затем была работа в ресторане: Иван пел песни на испанском, хотя язык не знал. Находчивый артист просто автоматически заучивал слова по транскрипции.
Так как петь он любил с детства, то не оставлял мечты записать альбом. В 1990-е Ургант выступал под псевдонимом Внуук.
Кстати, в юности Иван снимался и в кино, и у него даже была откровенная сцена с Ларисой Гузеевой.
Позже Иван организовал проект «Гриша Ургант» и записал альбом Estrada. На радио Иван попал в 1999 году, а как телеведущий дебютировал на MTV. Таланты Урганта заметили и пригласили работать уже на федеральный канал — он стал соведущим проекта «Народный артист», за что получил премию «Открытие года — 2003».
В 2006-м Ургант сменил на посту у плиты Андрея Макаревича в программе «Смак».
Сейчас Иван — главный шоумен страны и счастливый многодетный отец.
Фото и видео: Instagram Ивана Урганта, кадры фильма «Жестокое время»
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