Жан-Мишель в стрип-клубе: кем работал Иван Ургант до того, как стал знаменитым

Концерты, собственные шоу, съемки в кино — все это было в жизни Урганта-именинника. Но начинал он свой творческий путь так, чтобы никто не мог обвинить его в связях со знаменитым семейством и протекции (отец и бабушка Ивана — известные актеры Андрей и Нина Ургант, — прим. ред.).

Оказывается, Иван Ургант работал ведущим в стриптиз-клубе под псевдонимом Жан-Мишель, рассказывает об Урганте издание Teleprogramma.pro. Затем была работа в ресторане: Иван пел песни на испанском, хотя язык не знал. Находчивый артист просто автоматически заучивал слова по транскрипции.

Так как петь он любил с детства, то не оставлял мечты записать альбом. В 1990-е Ургант выступал под псевдонимом Внуук.