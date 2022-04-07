Жан-Клод Ван Дамм стал послом Демократической Республики Конго
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Фото: F.Andrieu/Agencepeps/ Global Look Press
По данным агентства AA, голливудский актер Жан-Клод Ван Дамм получил дипломатический паспорт Демократической Республики Конго. В роли посла республики он будет привлекать различную помощь для развития спорта, охраны дикой природы, развития молодежи и так далее.
«Я постараюсь убедить международных звезд — Сталлоне, Шварценеггера, Джеки Чана и многих других. Есть также певицы, такие как Дженнифер Лопес, футболисты вроде Месси, Роналдиньо, Криштиану Роналду, они должны приехать в эту страну, чтобы показать, что здесь безопасно. Показать, что Конго может защитить звезд шоу-бизнеса», — объявил актер.
К слову, в Африке Жан-Клод пользуется огромной популярностью. Среди местного населения даже ходит легенда о том, что на самом деле актер родился в городе Лубумбаши на юго-востоке страны. Напомним, что истинное место рождения Ван Дамма — Брюссель.
Фото: Global Look Press