«Жалко мальчишку»: Евгений Плющенко показал, как делает растяжку маленькому сыну

Поклонники семьи Плющенко – Рудковской разделились на две части: тех, кто был в ужасе от увиденного, и тех, кто одобрил усердие Саши.

«Мне одному на это тяжело смотреть?», «Как жаль парня, уж простите», «Думаю, что больше всех его жалеет сам отец, но выхода нет. Либо работать, либо на все забить», «Жалко мальчишку, ааа», «Бедный ребенок! Вот что родительское тщеславие с человеком делает!», - раскритиковали родителей.

Оппоненты ответили, что медали просто так не достаются, и организованность спортсменам необходима. «Да, медали не просто даются. Удачи тебе мальчик!», «Потрясающая организованность! Именно это приводит всегда к успеху! Восхищаюсь!», «Умничка Саша. Терпеливый мальчик», - последовали комментарии.

Подписчики часто критикуют Яну и Евгения за то, что они заставляют делать Сашу то, что ему, как им кажется, не нравится. В упрек летит и то, что мальчик все время грустный. Обвиняют Яну и в том, что она заставляет сына постоянно позировать перед камерами.

А как вам кажется, Гном Гномыч делает это все с удовольствием?