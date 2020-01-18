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«Жалею, что не родила с десяток»: Лариса Гузеева показала детское фото дочки

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Слайд, который
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Лариса Гузеева

Фото: Instagram Ларисы Гузеевой

Телеведущая призналась, о чем сожалеет и что ее делает счастливее.

У телеведущей и актрисы Ларисы Гузеевой двое детей — 27-летний сын Георгий и 19-летняя дочь Ольга.

В своем блоге 60-летняя Лариса показала архивное и свежее фото дочери с одним и тем же нарядом: «О чём я жалею: что не родила с десяток, что растрачивала себя на пустое и недостойное, что мало училась, что не всегда берегла близких. А ещё я от всего избавляюсь, все раздаю. Это Лёлькино платье сохранилось чудом, и меня это делает счастливее. Всем радости и любви!».

«Ларисочка, вы просто идеальный человек!», «Какие слова.. очень сильно», «Это чудо, когда есть вещи детей, которые по-прежнему хранят запах , память и нежность наших повзрослевших малышей», «Под каждым словом подписываюсь!», «А я еще путала жадность с экономией. Отдать последнее... было нормой», «Своими словами вы, сами того не зная, поддержали меня в нужный момент. Благодарю!», «И я жалею о том же, о чем думаем, когда нужно было это делать? Глупые девчонки мы», «Пусть жизнь преподносит Вам только приятные сюрпризы», «Я жалею..что у меня только дочь..хочу взрослого сына еще», «Такой красоты могло бы быть больше», «Так родите ещё .😀Пугачеву не остановил возраст во всяком случае», «Красивая Лялька❤️, красивое платье», «Все хорошо у Вас, наверстаете внуками», «Вот и я жалею,что хотя бы двоих не родила. Всё для себя хотелось пожить, думала, потом, успею ещё. А тут вдруг... 45 не за горами», «Моей дочке 34,а мне кажется, что та маленькая куколка где-то есть...там..в прошлом», «Моя мама говорит: Не жалей, что было, не гадай, что будет, береги, что есть», — комментируют подписчики Ларисы Гузеевой.

А вы сожалеете о чем-то?

Больше о Ларисе Гузеевой вы можете прочитать здесь.

(Орфография и стиль авторов сохранены. — прим.ред.)

Фото и видео: Instagram

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