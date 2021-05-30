Жалеет о пластике и пьет гормоны каждый день: Миногарова рассказала о непростой жизни
К своей внешности в разное время Мария относилась по-разному. Работая моделью, она даже голодала три дня по методу Джареда Лето. В итоге у нее кончились силы и она не смогла встать. Выход из диеты был мучительным - после этого она больше так над собой не издевалась.
В детстве будущая модель страдала из-за лопоухости, и когда девочка училась в 4-м классе, ей сделали операцию из-за жестоких комментариев сверстников. Сейчас Мария жалеет о пластике: «Я бы сейчас с таким удовольствием была лопоухая, мне так жалко, что не расшить эти уши назад... В этом не было ничего плохого. Я сейчас смотрю на свои детские фотографии с этими ушами, и думаю, как же прикольно, как мило, забавно, как индивидуально. Я была похожа на Гаечку из "Чип и Дейла". Но почему-то люди видели в этом повод для того, чтобы говорить "ухо-ухо-лопоухо", и так накапали мне в голову, что моей самой горячей мечтой детства было пришить эти уши. А теперь мне ни холодно, ни жарко от этих ушей, а так были бы хорошенькими».
я выбрал вместо рекламы.
я выбрал вместо рекламы.
Фото: @minogarova / Instagram
С другой, более серьезной - не пластической - операцией Миногарова столкнулась уже во взрослом возрасте. Из-за постоянной критики в адрес деталей в ее проекте «Подиум» на ТВ, которая поступала от в общем-то не разбирающихся в вопросе людей, у молодой женщины «полетела» щитовидка.
«У меня шибанула щитовидка. Все, гормональный сбой, истерика, в последние серии я вообще думала, что помру. Мне же удалили щитовидку. Удаление щитовидки повлекло за собой следующие гормональные перемены. Вообще плохо мне стало», - вспоминает модель.
«Щитовидка влияла на мои жизненные процессы. В какой-то момент, как раз после "Подиума" это стало аутоимунным заболеванием, организм начал отвергать собственный орган - щитовидку. На что щитовидка говорит ему: "Стоп, я все могу, смотрите" - и начала выделять все гормоны, которые у меня есть, на полную катушку, превышая все доступные нормы во много-много раз. Я была как очень беременная женщина с семнадцатью детьми», - пояснила она.
Срывы, истерики, тремор рук заставили Марию срочно обратиться к врачам, и они сообщили ей - все случилось вовремя, еще чуть-чуть, и болезнь дошла бы до раковой стадии. Удалив сошедший с ума орган, модель теперь вынуждена принимать гормональные препараты, которые тоже влияют на настроение и провоцируют выплески эмоций.
«Я мучаюсь с этим, я задолбалась так жить», - сетует Миногарова.
Но на жизнь Мария старается не жаловаться, тем более что она теперь непонаслышке знает, что такое смерть - за последние пару лет потеряв большое количество близких людей, она пообещала себе взяться за здоровье и теперь старается беречь себя.
Фото: Instagram
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