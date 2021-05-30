Жалеет о пластике и пьет гормоны каждый день: Миногарова рассказала о непростой жизни

С другой, более серьезной - не пластической - операцией Миногарова столкнулась уже во взрослом возрасте. Из-за постоянной критики в адрес деталей в ее проекте «Подиум» на ТВ, которая поступала от в общем-то не разбирающихся в вопросе людей, у молодой женщины «полетела» щитовидка.

«У меня шибанула щитовидка. Все, гормональный сбой, истерика, в последние серии я вообще думала, что помру. Мне же удалили щитовидку. Удаление щитовидки повлекло за собой следующие гормональные перемены. Вообще плохо мне стало», - вспоминает модель.

«Щитовидка влияла на мои жизненные процессы. В какой-то момент, как раз после "Подиума" это стало аутоимунным заболеванием, организм начал отвергать собственный орган - щитовидку. На что щитовидка говорит ему: "Стоп, я все могу, смотрите" - и начала выделять все гормоны, которые у меня есть, на полную катушку, превышая все доступные нормы во много-много раз. Я была как очень беременная женщина с семнадцатью детьми», - пояснила она.

Срывы, истерики, тремор рук заставили Марию срочно обратиться к врачам, и они сообщили ей - все случилось вовремя, еще чуть-чуть, и болезнь дошла бы до раковой стадии. Удалив сошедший с ума орган, модель теперь вынуждена принимать гормональные препараты, которые тоже влияют на настроение и провоцируют выплески эмоций.

«Я мучаюсь с этим, я задолбалась так жить», - сетует Миногарова.

Но на жизнь Мария старается не жаловаться, тем более что она теперь непонаслышке знает, что такое смерть - за последние пару лет потеряв большое количество близких людей, она пообещала себе взяться за здоровье и теперь старается беречь себя.