Новый телевизионный сезон подвергся шквалу критики и негатива

Не так давно стало известно, что Андрей Малахов покидает «Первый канал». На его место в одну из популярных программ «Сегодня вечером» пришли сразу двое телеведущих: Максим Галкин и Юлия Меньшова. Накануне вечером прошел премьерный выпуск программы с новым составом ведущих, однако, кадровые перестановки вызвали у зрителей не самую благосклонную реакцию.

Юлия Меньшова опубликовала в Instagram пост, посвященный критикам обновленной «Сегодня вечером». Телеведущая призналась, что съемка оказалась очень нервной и она недовольна своей работой: «Дорогие, доброжелатели! Спасибо за поддержку и пожелания удачи! Да, первый выпуск был нервным, мы с Максимом еще не распределились в пространстве программы, было много эмоций, иногда чрезмерных, хотелось успеть все, и в чем-то нам обоим не хватало опыта, который, безусловно, будет прибавляться с каждой проведенной программой! Все собственные ошибки увидела сама, взяла на карандаш и буду проводить «домашнюю работу»».

Публикация от Юлия Меньшова (@juliavmenshova) Сен 2 2017 в 1:50 PDT

Хейтерам Юлия пожелала больше не смотреть «Сегодня вечером»: «Мне жаль, что я разочаровала вас, или Максим вам не понравился, или вы никогда не любили нас обоих, сочувствую, что Первый для вас скатился «ниже плинтуса» и пр. и др. Хорошая новость для вас состоит в том, что вы можете не смотреть эту программу. Да! Это возможно!!! 😜Правда, есть и плохая новость: мы с Максимом продолжим работать в ней, над нею, и над собой, несмотря на то, что вам это так невыносимо противно».

Многие подписчики телеведущей поддержали ее и пожелали удачи и скорейшего привыкания к новому проекту.

(Орфография и пунктуация авторов сохранены. — прим.ред.)