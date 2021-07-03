Зендая и Том Холланд теперь точно вместе: пара долго скрывала романтические отношения
C 2017 года, СМИ и поклонники пары строили догадки, есть ли между двумя голлливудскими звездами серьезные отношения. И вот, американское издание Page Six порадовали эксклюзивной новостью — пару заметили за поцелуями в машине на одной из улиц Лос-Анджелеса. В этот момент, Том сидел за рулем спортивной модели Audi, а Зендайя — на пассажирском сидении.
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Фото: picture alliance
По словам источника, отношения между ними начались после съемок в фильме «Человек-паук: Возвращение домой», в котором Холланд сыграл Питера Паркера, а Зендая — его одноклассницу Мишель.
Он же делился и подробностями их секретных отношений: «Они были очень осторожны, чтобы держать это в секрете и вне поля зрения общественности, но они уехали в отпуск вместе и стараются проводить как можно больше времени друг с другом», — в 2017 передавали слова источника издание People. Это не первый случай, когда между исполнителями главной роли вспыхивает роман на съемочной площадке «Человека-паука». Реальная или придуманная для пиара фильма love story, случилась много лет назад, между Кирстен Данст и Тоби Магуайером . Журналисты тоже не раз «ловили» звезд, но сама Данст факт этих отношений отрицает.
Фото и видео: Picture Alliance, Access
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