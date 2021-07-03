Зендая и Том Холланд теперь точно вместе: пара долго скрывала романтические отношения

Он же делился и подробностями их секретных отношений: «Они были очень осторожны, чтобы держать это в секрете и вне поля зрения общественности, но они уехали в отпуск вместе и стараются проводить как можно больше времени друг с другом», — в 2017 передавали слова источника издание People. Это не первый случай, когда между исполнителями главной роли вспыхивает роман на съемочной площадке «Человека-паука». Реальная или придуманная для пиара фильма love story, случилась много лет назад, между Кирстен Данст и Тоби Магуайером . Журналисты тоже не раз «ловили» звезд, но сама Данст факт этих отношений отрицает.