Земфира против Гришковца: певица подала иск на 1,5 миллиона рублей за клевету

Писатель сказал в эфире: «Когда человек позволяет себе все, когда решает: я могу вытащить из себя все что угодно, все без исключения — все мои наркотические кошмары и весь мой наркотический эгоизм и выложить его тем людям, которые восемь лет ждали хоть чего-нибудь... Она наркоманка и это наркоманские песни».