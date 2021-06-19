Земфира против Гришковца: певица подала иск на 1,5 миллиона рублей за клевету
Певица не осталась в долгу — и подала в суд за необоснованные оскорбления. Теперь Гришковца может ждать выплата большой компенсации из-за того, что в эфире телеканала «Дождь", он неосторожно поделился своим мнением о новом альбоме Земфиры «Борделайн", который вышел в этом году.
я выбрал вместо рекламы.
я выбрал вместо рекламы.
Фото: Miguel Miguel/Global Look Press
Писатель сказал в эфире: «Когда человек позволяет себе все, когда решает: я могу вытащить из себя все что угодно, все без исключения — все мои наркотические кошмары и весь мой наркотический эгоизм и выложить его тем людям, которые восемь лет ждали хоть чего-нибудь... Она наркоманка и это наркоманские песни».
На что Земфира и ее юристы отреагировали очень быстро — подали судебный иск. За моральный вред певица требует 1,5 млн рублей. По ее словам, это высказывание, негативно повлияло на ее репутацию и психологическое состояние, а еще — на здоровье ее близких и родных. Помимо финансовой компенсации нанесенного ущерба, Земфира потребовала признать сведения не соответствующими действительности и опровергнуть их в эфире «Дождя».
Фото и видео: YouTube-канал Victor777ification, Global Press Look, Anton Belitsky, Vadim Tarakanov, Komsomolskaya Pravda, Alexei Pantsikov, Miguel Miguel
Подписывайтесь на страницы Passion.ru вВКонтакте, Одноклассниках, Facebook и Instagram