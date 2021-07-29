Земфира неожиданно представила ранее не анонсированный альбом
Певица Земфира неожиданно представила новый, ранее не анонсированный альбом под названием «Ах». В него вошли четыре композиции: Ах», «Почта», «Мелодрама» и уже известная поклонникам певицы песня «Гудбай».
Новый альбом уже доступен в Apple Music, «ВКонтакте», Spotify и других стриминговых платформах.
Это работа стала уже третьей за последнее время – интересно, что до этого Земфира не радовала поклонников новыми альбомами на протяжении 8 лет.
я выбрал вместо рекламы.
я выбрал вместо рекламы.
Фото: Komsomolskaya Pravda/Global Look Press
Недавно у нее вышел полноформатный альбом «Бордерлайн», кроме того, она написала саундтрек к новому фильму своей близкой подруги Ренаты Литвиновой «Северный ветер». В новую работу вошло 12 песен, в том числе уже представленные ранее синглы «Остин» и «Крым».
В социальных сетях уже появились первые мнения поклонников относительно новой работы – слушатели отмечают, что по сравнению с «Бордерлайн», новые композиции получились гораздо более легкими и воздушными, и были хорошо приняты поклонниками.
Фото: Global Look press
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