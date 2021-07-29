Земфира неожиданно представила ранее не анонсированный альбом

Певица Земфира неожиданно представила новый, ранее не анонсированный альбом под названием «Ах». В него вошли четыре композиции: Ах», «Почта», «Мелодрама» и уже известная поклонникам певицы песня «Гудбай».

Новый альбом уже доступен в Apple Music, «ВКонтакте», Spotify и других стриминговых платформах.

Это работа стала уже третьей за последнее время – интересно, что до этого Земфира не радовала поклонников новыми альбомами на протяжении 8 лет.